喝1瓶藥酒騎車去魚塭「酒測值破1」　慘被判刑6月...還要再罰10萬

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣陳姓男子騎乘機車，行經佳冬鄉佳冬和與大同路口時，安全帽扣環未扣，被枋寮警方發現攔下打算提醒扣緊扣環，卻聞到濃濃酒味，進行酒測，酒測值達1.02毫克，依公共危險罪送辦。屏東地方法院審理後，判處有期徒刑6個月，如易科金以1000元折算日一，併科罰金10萬元，等於酒駕讓他付出28萬元代價。

判決書表示，陳姓男子於2023年4月5日上午某時，在家中飲用一瓶藥酒後，10時騎機車前往漁塭，晚上11時25分行經佳冬鄉佳和路及大平路路口時，因安全帽扣環未扣而為警攔查，經警查覺其渾身酒氣，對他實施酒測，酒精濃度達每公升1.02毫克，他堅稱只喝一瓶藥酒，警方不信，訊後依公共危險罪送辦。

法院審理，他自稱未婚、且需扶養母親、從事開船釣魚、月收入不到新臺幣2萬元、家庭經濟狀況貧困，向法官求情。

法官認為，陳男無照，且酒後仍騎乘機車上路，當天上午上午即騎乘該機車，至其晚間才被警方查獲，這段期間，涉及之交通參與者、用路人非少，足認他所為，對交通參與者及用路人有較大之危害程度，是犯罪所生之危害、所用之手段、違背義務之情形，已然嚴重，自應予以嚴加非難，判處有期徒刑6個月徒刑，併科罰金10萬元。