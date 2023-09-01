「微肉、小隻馬、真D」按摩店搞性交易...誘老司機上門　南警逮5人

▲台南市警六分局聯合市警局行政科等單位，一舉破獲該色情養生館，並當場查獲兩組正在從事性交易之男女暨現場負責人等5人，依法送辦裁處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警六分局金華派出所，網路巡邏發現疑似色情交易，進而查知轄内夏林路段某養生館業者以純按摩服務掩護，從事色情不法交易，於8月31日傍晚聯合市警局行政科等單位，一舉破獲該色情養生館，並當場查獲兩組正在從事性交易之男女，以及現場負責人等5人，扣得交易用保險套、潤滑液等物，依法送辦裁處。

警方指出，色情交易對於附近民眾生活品質及社區治安影響甚鉅，即成立專案小組進行蒐證調查；惟業者警覺性高，各樓層及房間均設有監視器監看控管，店內另以多重門擋防護，躲避查緝。

為此，第六分局專案小組連日探查、監控，發現該養生館內確實暗藏春色，經向台南地院聲請搜索票獲准後，於8月31日傍晚聯合市警局行政科等單位，一舉破獲該色情養生館，並當場查獲兩組正在從事性交易之男女暨現場負責人等共5人，扣得交易用保險套、潤滑液等物，依妨害風化罪嫌及社維法送辦送、裁處。

第六分局分局長許敏能表示，警方一直以來對取締色情交易不遺餘力，針對轄內相關治安顧慮場所，均持續進行訪查與蒐證，此類偽裝純按摩之色情場所，不但妨害善良風俗，亦影響社區治安及居住品質。因此呼籲違法業者切勿輕忽警察維護治安之決心與能力，第六分局將持續打擊犯罪的強度，取締杜絕色情不法交易，以淨化社會治安，絕不鬆懈。