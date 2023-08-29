蘇拉逼近！基隆望海巷潮境保育區　8／30零時起禁止水域活動

▲基隆望海巷潮境資源保育區將於30日0時0分起，公告禁止進入從事水域活動。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

因颱風蘇拉逐漸靠近台灣，中央氣象局已持續發布蘇拉颱風海上颱風警報，因受颱風外圍影響，基隆市政府表示，為維護民眾海上活動安全，望海巷潮境資源保育區將於30日0時0分起至31日23時59分止，公告禁止進入從事水域活動，後續則視颱風發展動態依市府公告及中央氣象局發布之事項進行本區域水域之限制或開放。