男子失蹤半個月「機車停在登山口」　消防搜索2天在樹上找到遺體

▲消防人員上山搜索2天，發現失蹤半個月的蔡男已明顯死亡。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、柯沛辰／基隆報導

基隆市一名蔡姓男子12日失蹤，半個月後，家人發現他的機車停放在暖暖區荖寮坑號五分山登山口，隨即報案。消防人員上山搜索2天後，28日下午找到蔡男，但蔡男已明顯死亡，疑似在樹上輕生。

據了解，58歲蔡姓男子12日失聯後，家人遲遲聯繫不上，直到哥哥27日在荖寮坑五分山登山口發現蔡的機車，猜想蔡男可能上山，恐有性命危險，因此向基隆市消防局報案請求協助。

基隆市消防局傍晚獲報後，出動消防員8名、義消8名、暖西健行協會2名進行協尋，但天色漸暗，在淡蘭古道暖東舊道仍無斬獲，因此與家屬溝通明日（28日）繼續搜尋。

隔天一早，基隆市消防局出動消防員5名、義消5名，由副大隊長王君維帶隊前往，上午分3組搜索荖寮坑古道2條、暖東舊道，但一無所獲，直到下午又由五分山進入200公尺熱區搜索，才在下午2點40分找到蔡男，但蔡男已身亡，因此通報警方到場採證。

至於確切死亡原因，警方調查中，並報請基隆地檢署檢察官相驗。

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