要陸委會立刻開放陸客來台　郭台銘嗆賴清德是習近平「同飯人」

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

陸委會日前宣布新的兩岸人員往來鬆綁措施，包括9月1日開始恢復第三地陸客來台觀光，且將恢復兩岸團客旅遊。正式投入2024總統選戰的鴻海創辦人郭台銘今（31）日呼籲，陸委會立刻開放陸客來台，走過疫情寒冬，各國早已恢復交流，今年的報復性旅遊潮，不只國人連假期間搶著出去玩，各商圈也向國際旅客招手，唯獨兩岸間仍隔著一道看不見的心牆；同時，郭更開嗆民進黨總統參選人賴清德的最新夢想，就是當習近平的「同飯人」。

郭台銘表示，兩岸關係無他，用相互對話取代衝突，只有交流才能化解干戈。開放陸籍觀光客來台，遞出橄欖枝，才能化解現階段的惡意螺旋。郭提到，這已是朝野共識，連不再喜歡「台獨金孫」稱號的民進黨總統參選人賴清德也大力支持，要讓第三地中國人來台，並研究開放陸客團，強調「樂意與中國交流」。以前辣台妹不敢說的，他全部大聲地喊了出來。

郭台銘指出，綜觀其兩岸觀光相關發言，2008年時任民進黨立委賴清德，說兩岸直航叫「木馬屠城」；2015年時任台南市長賴清德被問到陸客問題時，只會不斷跳針「我支持台獨」，強調只要「自立自強」就不擔心衝擊觀光；2017年，賴清德高喊「親中愛台」，到了2019年，在副總統的辯論會上又變成「抗中保台」。今年起，又忽然成了「和平保台」，賴清德的最新夢想，是當習近平的「同飯人」。果然政治變色龍當久了，就不會再記得初衷了。

郭台銘說自己的目標從未改變，就是全力推動兩岸交流、化解兵凶戰危，創造和平、繁榮、清廉的中華民國。為了這個理想，會集結一切可團結的力量，打敗一騙再騙、說變就變的民進黨；最後，他也願普天之下，再也不會有人被抹成中共同路人。