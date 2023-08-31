她嘆高端、翁啟惠遭同一人抹黑　點名李彥秀：晚上不會睡得不安心？

▲高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

高端日前成為被WHO首家納入C-TAP、MPP的疫苗。對此，台灣基進立委參選人吳欣岱31日表示，高端和當年翁啟惠案有驚人相似之處，同樣是生技相關產業，同樣因優秀研究能力，將技術技轉給WHO、中研院對抗病毒，也同樣遭到國民黨議員李彥秀抹黑，「李只為政治利益抹煞人才，是台灣本土生技產業殺手。」

吳欣岱表示，2016年國民黨為了打擊蔡英文選情，操作出了「浩鼎案」，讓獲得「沃爾夫化學獎」、「威爾許化學獎」、論文超過700篇、擁有100項以上專利、無償捐贈17項專利給中研院的翁啟惠被迫辭職離開中研院，結果最後「浩鼎案」無罪。

吳欣岱直言，爾後哈佛大學退休榮譽教授陳良博更直接指出，原本國際學術界公認2016年的諾貝爾化學獎應該會頒給翁啟惠，但是就是因為浩鼎案的關係，翁啟惠無法接見來訪的諾貝爾獎評審團，錯失諾貝爾化學獎。

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吳欣岱怒批，當年李彥秀抹黑翁啟惠參與「計畫已久的生技炒股集團」，後來法院還翁啟惠清白。李彥秀沒道歉、沒反省，反而又抓高端出來攻擊，繼續打擊台灣生技產業。過去高端對李彥秀來說是「一塊錢都嫌貴的東西」，現在技轉WHO直接被國際證明、承認其技術以及疫苗的效用，同時也表示台灣的生技具有國際競爭力，也難怪藍營會轉彎說技轉是「低價交出金雞母」。

吳欣岱感嘆，反正對李彥秀來說，政治利益大於一切，髒水先潑了再說，不在乎究竟這些政治攻擊抹煞多少人才、造成台灣生技產業極大的損失，嘆問「這種人，晚上不會睡得不安心嗎？ 」