出發前才說「要回去拜公媽」！騎士遭樹砸死…哥心碎：就這麼不幸

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市中山區中山北路一段30日上午發生奪命意外！一名67歲林姓騎士行經該路段時，遭突然倒塌的路樹砸中，當場頭部重創、血流一地，經緊急送醫搶救約1小時，仍不幸宣告不治。檢方31日下午會同家屬進行相驗，要釐清他的確切死因，死者大哥受訪時更心碎透露，事發前弟弟才打電話給他，說要回家拜公媽，沒想到卻發生憾事，要市府給家屬一個交代。

▲路樹砸死騎士，檢方31日相驗遺體。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

根據後方車輛的行車紀錄器畫面可發現，事發前約4、5輛機車通過該棵樹木，但當林男準備通過時，路樹卻突然倒下，他疑似察覺異狀，緊急握緊煞車，但仍遭路樹砸中。林男女兒到派出所製作筆錄，結束時難過表示，「很難接受我爸爸離開了」。

檢警31日下午2時於台北市第二殯儀館進行相驗，林男哥哥、女兒、女婿、外孫心碎現身。林男大哥表示，弟弟昨天上午11點多才打電話給他說，「哥，我要回去拜公媽」，他還交代弟弟，「好，要騎慢一點」，沒想到不久後卻接到弟弟正在急診室急救的消息。

林男大哥透露，弟弟家住中和，先前是開遊覽車的，65歲時退休，從來沒有酒駕紀錄，也沒有什麼病史，是很規矩的老實人，一年五節都會回來拜祖先，提到這起事故，他感到相當無法接受，透露整晚都睡不著，表示「我們就是這麼不幸」，也覺得很奇怪，「樹常常壓到人，但從來沒有壓死人過。」

林男大哥心碎表示，「我們在家裡等，等到警察打電話來說我弟弟在馬偕醫院急診室做CPR，我還想怎麼可能，他不是車禍，結果是樹壓下來就走了」，要市府給家屬一個交代，一條人命就這麼平白無故地沒了，事發當時是林男一人被壓到，但若是很多人同時通過，「壓到不知道要死幾個，相關單位要給我們交代。」