海葵「海陸警發布」可能時間點曝！連6天全台迎雨

記者李宜秦／台北報導

蘇拉颱風暴風圈脫離台灣近海，中央氣象局已於14:30解除海上警報，不過颱風環流仍在影響東部、南部天氣，另外海葵颱風明日靠近，氣象局可能會在中午前後發布海上警報，也不排除會在明日深夜到周六清晨發布陸上警報。

▲海葵颱風將影響台灣天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

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▲氣象局預測海葵將在周末靠近台灣。（圖／氣象局）

氣象局預報員簡任技正伍婉華表示，蘇拉颱風雖然逐漸遠離，但依然會帶來局部強對流雲系，台東、恆春有局部豪雨，台東有局部大豪雨，花蓮、宜蘭、新北山區、屏東山區、台南有局部大雨，不過今晚到明晨花東、恆春半島雨勢會趨緩，東北部降雨則會持續。

▲到下周三以前各地天氣都不穩定。（圖／翻攝氣象局直播）

海葵颱風明日上半天可能增強為中颱，氣象局預估會在明天白天發布海上警報，中午前後機會較大，另也不排除發布陸上警報，可能時間點落在明日深夜到後天清晨，不過要看海葵移動速度而定，目前移動忽快忽慢。

明日到下周的天氣大致可分兩階段，明日到周日受到海葵影響，各地都有短暫陣雨，東北部、北部山區有較大雨勢，周六降雨更增，北部、東北部山區有局部大雨或豪雨，周日降雨情況類似。

下周一到周三則受到低壓帶影響，各地天氣不穩定，東半部、南部、澎金馬有短暫陣雨。至於鴻雁颱風則持續往日本南方前進，對台灣沒有影響。

▲▼氣象局說明3個颱風的最新位置及動態。（圖／氣象局）

▲▼氣象局說明未來風雨趨勢。（圖／氣象局）