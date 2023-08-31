扮超商高層「教育防詐」騙遊戲點數　毒蟲半年靠這招撈40萬

記者張君豪／台北報導

桃園地區三名無業毒蟲，因沉迷星城online手遊星城幣換台幣，其中李姓主嫌（31歲、詐欺毒品前科）憑藉曾在超商打工熟知超商內控機制，從今年初開始假扮超商總公司「擔當」主任，假借稽核超商門市，以「教育防詐」要阻斷盜刷遊戲點數為由，電話遙控店員操作刷出遊戲點數條碼回報帳號密碼，藉此詐取遊戲點數，每次得手5千到4萬元不等金額，短短半年多四大超商業者被盜刷遊戲點數超過50件，李嫌詐騙團夥得手約40萬元。

▲刑事局逮捕涉嫌詐騙4大超商遊戲點數的共犯蕭男、陳男。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵四大隊今年6月底接獲超商業者報案，指稱有歹徒假冒四大超商主任、擔當或幹部，隨機犯案打全台門市電話，以教育防詐預刷遊戲點數為由，要求店員操作機器盜取遊戲點數。



▲刑事局逮捕涉嫌詐騙4大超商遊戲點數的主嫌李男。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵四大隊與桃園市警桃園分局共組專案小組，報請台北地檢署歲股檢察官陳怡君指揮偵辦，警方追查發現歹徒都以電話偽冒超商公司主任佯稱要教育防詐，測試超商店員是否熟稔盜刷遊戲點數的止付作業，藉此讓不知情的店員刷出點數單回報帳密。

李嫌對超商作業相當熟稔，多選擇深夜凌晨時段打電話測試，趁店員孤身顧店時，無法向加盟主、店長求證；從今年1月起，陸續以此手法亂槍打鳥行騙，迄今詐騙全台7縣市超商門市，詐得約40多萬元新台幣的遊戲點數。

李嫌從共犯蕭男（35歲、毒品前科）取得15張外勞卡門號，藉此隨機撥打進行電話詐騙規避警方查緝，另外並透過毒蟲陳男（29歲）開創星城online帳號用遊戲點數購買星城幣，之後以市價8-9成價格轉賣幣商變現，3人犯罪所得均購買安毒吸食花用殆盡。

▲刑事局與4大超商代表開會研商防範機制。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組今年7-8月間發動兩次拘提搜索行動，在桃園地區逮捕李男及共犯蕭男陳男等3人，並在李男住處查扣手機5支、平板1台、筆電1臺、安非他命2小包、現金2萬300元等證物。

李男等人到案後坦承行騙，否認幕後有人教唆，到案不願供述變現管道，警詢後將3人依涉犯刑法加重詐欺罪，移送台北地檢署複訊，李男經檢察官複訊後裁定5萬元交保候傳。

刑事局也在8月10日邀集四大超商業者，針對本案研商防詐機制交流情資，除協助業者強化教育訓練，內部稽查將會嚴格審核雙方身分，針對部分遊戲點數儲值漏洞等問題，亦將邀集相關主管部會研議改善措施。

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