父親遭倒塌路樹砸死！女兒陪同相驗淚控：遺體移二殯都沒人通知

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

67歲林姓男子，昨（30）日騎車行經中山北路一段時，遭突然倒塌的路樹砸中，當場血流如注，經送醫搶救仍宣告不治，檢警今（31）日下午2時許，會同家屬在北市第二殯儀館相驗遺體，林男女兒難過哭泣表示，事發後沒有任何相關人士協助處理後事，且不解相驗還要對遺體動來動去，「就等於你們一直在別人傷口上撒鹽」。

▲死者女兒(左)說事發後沒有任何相關人士協助處理後事，死者大哥(右)要市府給家屬一個交代。（圖／記者黃彥傑攝）

林男的女兒指出，目前外傷是說沒有相對的致命傷害，所以要再做另外一個詳細的檢驗，但從事發到現在完全沒有任何相關的人士，來協助我們去做處理，甚至爸爸遺體必須移到二殯存放，也沒有收到通知，都是我們自己家屬家人跑前跑後。





▲死者家屬今天到二殯相驗遺體。（圖／記者黃彥傑攝）

她表示，爸爸已經離開很傷痛了，為何家屬還必須要去做這麼多的程序，也沒有任何人協助幫忙，而且影片非常清楚的看到，那棵樹就是倒下來，就是往我爸頭上砸下去，就是這麼明顯，為何還要對我爸爸遺體動來動去，「就等於你們一直在別人傷口上撒鹽」。

林男大哥心碎說，「我們在家裡等，等到警察打電話來說我弟弟在馬偕醫院急診室做CPR，我還想怎麼可能，他不是車禍，結果是樹壓下來就走了」，要市府給家屬一個交代，一條人命就這麼平白無故地沒了，事發當時是林男一人被壓到，但若是很多人同時通過，「壓到不知道要死幾個，相關單位要給我們交代。」

67歲林姓男子昨天從家中騎車出門，準備前往親戚家拜公媽，沒想到行經北市中山區中山北路1段時，卻遭路邊突然倒塌的路樹砸中頭部。後方行車記錄器也拍下整個過程，當時林姓男子頭部遭重擊，且連人帶車當場倒地滑行，血流滿地，雖緊急送馬偕醫院搶救，但仍告不治。