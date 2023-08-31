海葵貼近台灣機率高！美國模式預測登陸　專家示警：應變時間很短

▲海葵最新預測路徑顯示大幅度南修。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李佳蓉／綜合報導

蘇拉颱風暴風圈脫離台灣近海，中央氣象局已於14:30解除海上警報；而另一個颱風海葵明日靠近，氣象局可能在中午前後發布海上警報，也不排除會在明日深夜至周六清晨發布陸上警報。氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，海葵最新預測路徑大幅度南修，更靠近台灣，未來貼近台灣機率更高「甚至進入陸地」。

氣象粉專根據氣象局最新預測路徑表示，海葵動態持續正西移動，大幅度南修更靠近台灣。過去一段時間，海葵持續偏西移動、速度不慢，表示太平洋高壓較為強勢，若未來24小時偏西份量依然明顯，預估「貼近台灣的機率更高，甚至進入陸地」。

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至於數值模式方面，粉專提到，目前美國全球模式認為海葵會登陸；歐洲模式則大幅南修，認為通過北部沿海，與氣象局路徑相近，「2大主流模式看法相近，必須審慎看待了！」另因海葵靠近過程時速度較快，路徑確認後應變時間會很短，提醒北部、宜花的民眾開始做防颱準備，「最靠近台灣時刻，預估是中度颱風等級」。

▲▼氣象局說明3個颱風的最新位置及動態。（圖／氣象局）

海葵颱風明日上半天可能增強為中颱，氣象局預估會在明天白天發布海上警報，中午前後機會較大，另也不排除發布陸上警報，可能時間點落在明日深夜到後天清晨，不過要看海葵移動速度而定，目前移動忽快忽慢。

明日到下周的天氣大致可分兩階段，明日到周日受到海葵影響，各地都有短暫陣雨，東北部、北部山區有較大雨勢，周六降雨更增，北部、東北部山區有局部大雨或豪雨，周日降雨情況類似。

下周一到周三則受到低壓帶影響，各地天氣不穩定，東半部、南部、澎金馬有短暫陣雨。至於鴻雁颱風則持續往日本南方前進，對台灣沒有影響。