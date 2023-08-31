幕後／賴清德22縣市競總就位　「跨派系」核心幹部名單出爐

▲賴清德今天出席各縣市競選總部三長授證會議。（圖／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德各縣市競選總部就定位，今（31日）舉行不公開的三長授證會議，各縣市主任委員、總幹事、執行總幹事曝光，幹部名單橫跨各派系、社會力人士，英系衛福部前部長陳時中擔任台北市主委，被視為「大哥」的正國會立委余天擔任新北市主委，新系立委沈發惠擔任組織決策委員會召集人，也有多位現任立委加入幹部名單。

競選總幹事潘孟安會前受訪時，3度強調「賴清德沒有躺著選」，將會按部就班、按表操課，拚到最後一哩路勝選，也將在9月6日啟動首場「國家希望工程」國政記者會，逐步公布國政藍圖。

據悉，賴清德各縣市競選總部已籌備多時，且三長名單橫跨派系，也納入不少過去支持總統蔡英文的社會力人士。舉例來說，台北市方面，由曾參選台北市長的陳時中擔任主委，新系立委吳思瑤擔任總幹事，英系黨部主委張茂楠擔任執行總幹事；新北市方面，由余天擔任主委一職，蘇系立委吳秉叡擔任總幹事，泛新系的無黨籍前市議員陳世榮擔任執行總幹事；桃園市方面，客家大老、國策顧問范振修擔任主委，循例總幹事分為南、北區，由與行政院副院長鄭文燦親近的立委湯蕙禎、前台聯立委黃宗源擔任總幹事。

台中市部分，新系立法院副院長蔡其昌擔任主委一職，立委張廖萬堅、何欣純均擔任總幹事，黨部主委李天生擔任執行總幹事；台南市方面，台南市長黃偉哲擔任主委，長期深受賴清德倚重的輔選大將王永順任總幹事，執行總幹事由賴清德子弟兵市議員蔡筱薇、李宗翰擔任執行總幹事；高雄市方面，高雄市長陳其邁擔任主委，新系立委劉世芳擔任總幹事，立委許智傑胞弟、黨部主委許智善任執行總幹事。

其他縣市部分，正國會立委蔡適應擔任基隆市主委，竹北市長鄭朝方擔任新竹縣主委，立法院黨團總召柯建銘擔任新竹市主委，企業人士張輝雄擔任苗栗縣主委，彰化縣小英之友會總會長陳永昌擔任彰化縣主委，綠色友誼連線立委羅美玲擔任南投縣主委，全國雲林同鄉會前理事長暨國策顧問黃銘德擔任雲林縣主委，嘉義縣長翁章梁任嘉義縣主委，國民黨前立委莊國清胞弟莊國輝任嘉義市主委，屏東縣長周春米任屏東縣主委，前縣長劉守成任宜蘭縣主委，立委參選人張美慧的競選辦公室主委賴滄海擔任花蓮縣主委，前國大代表張甲長任台東縣主委，澎湖縣長陳光復任澎湖縣主委，金門縣黨部主委蔡其雍任金門縣主委，鄉民代表詹庭語任連江縣主委。