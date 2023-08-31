任民進黨北市競總主委　陳時中喊話：和賴清德一起全力以赴

記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今日上午出席「2024賴清德競選總統各縣市競選總部三長授證會議」，由英系的衛福部前部長陳時中擔任台北市競總主委。陳時中透過臉書發文表示，賴清德和他一樣是行醫出身，從擔任國大代表開始，歷經立法委員、台南市長、行政院長，到現在的副總統職務，有著最完整的政治歷練，這次他將擔負起台北市競總主委的責任，和賴清德一起全力以赴，朝勝選目標邁進。

▲陳時中、賴清德。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）



對於2024總統大選，賴清德各縣市競總主委出爐，由英系的衛福部前部長陳時中、正國會立委余天、被視為客家大老的國策顧問范振修、新系立委蔡其昌、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁將分別擔任六都競總主委，其他執政縣市也將由現任首長擔任該縣市競總主委。

陳時中表示，他將擔任民進黨總統參選人賴清德的「台北市競選總部主委」一職。自2016年總統蔡英文執政以來，台灣在各方面持續前進，取得優異的施政成績，深獲國際社會的關注與肯定。而面對接下來2024的總統選舉，將是同時影響台灣未來發展及延續自由民主價值的關鍵一役。

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陳時中指出，賴清德和他一樣是行醫出身，從擔任國大代表開始，歷經立法委員、台南市長、行政院長，到現在的副總統職務，有著最完整的政治歷練，這次他將擔負起台北市競總主委的責任，和賴清德一起全力以赴，朝勝選的目標邁進。

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陳時中強調，「穩定繁榮、民主和平、永續發展」是所有台灣人堅定維持的方向，他會盡力協助，確保賴清德的參選政策跟理念，能深入並打動每一位認同此價值理念的台北市民，​因為團結，因為努力，國家才會越來越好。