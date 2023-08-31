快訊／有沒有躺著選？　賴清德笑呵呵：沒～有啦！

▲民進黨總統參選人賴清德重申「沒有」躺著選。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統參選人賴清德今（31日）出席在台北舉行的「2024賴清德競選總統各縣市競選總部三長授證會議」，會後媒體詢問，賴清德是否「躺著選」？賴並未留步受訪，但笑著小聲說：「沒～有啦」，隨即在隨扈護送下搭乘手扶梯離開。

賴清德競選辦公室今天上午在台北市舉行各縣市競選總部三長授證會議，總幹事潘孟安會前受訪時3度強調「沒有躺著選」，將會按部就班、按表操課，拚到最後一哩路勝選，也將在9月6日啟動首場「國家希望工程」國政記者會，逐步公布國政藍圖。

根據競總規劃，賴清德六都競總主委分別為，台北衛福部前部長陳時中、新北立委余天、桃園國策顧問范振修、台中立委蔡其昌、台南與高雄分別是市長黃偉哲與陳其邁，嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復也分別擔任該縣市競總主委。蔡其昌會後受訪笑說，他在會中強調，要「選到不知道躺下來是什麼滋味」，絕無「躺著選」之說。

據轉述，賴清德今天會中談及，民進黨為台灣而生，為台灣而拚，要為台灣價值而拚戰。他也提到，在野黨「下架民進黨」的論述，此說法不正確，因為政黨是需要努力的，不是光喊「下架」，同時賴也強調，民進黨必須繼續努力。