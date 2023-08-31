英國會報告稱台灣「獨立國家」　綠：希望兩岸和平不代表要當小媳婦

▲民進立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）本周訪問中國之際，英國議會首次在官方文件中將台灣稱為「獨立國家」。對此，民進黨立院黨團31日回應，當然表達歡迎，台灣民眾跟各黨派都希望國際社會肯定，「兩岸穩定和平發展是大家要的，但不代表我們就要當小媳婦。」

英國下議院外交事務委員會報告指出，台灣已經是一個「獨立國家」，名為「中華民國」。報告稱，「台灣具備國家資格，包括永久人口、明確領土、政府和與其他國家建立關係的能力。」

英國表態引起國際關切及中國強勢反彈，中國駐英國使館發聲明稿表示，「我們要正告英國有關政客：你們的謊言早已破產！你們的出路在於及早擯棄偏見、擺正心態、尊重事實、停止動輒攻擊中國。否則，只會進一步激起中國人民以及有良知英國民眾的強烈反對和抵制。」

對此，民進黨團書記長莊瑞雄表示，當然表達歡迎，台灣民眾跟各黨派都希望國際社會肯定，英國這樣主動肯定，在國內應該不會有其他雜音，就不用特地解讀成恢復中華民族復興。

莊瑞雄指出，受到肯定代表要更努力、德不孤必有鄰，老共受到大家討厭，聲援台灣的人就會越來越多，「兩岸穩定和平發展是大家要的，但不代表我們就要當小媳婦。」

