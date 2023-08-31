宣布參選還是會與侯柯喝咖啡！　趙春山還原與郭台銘談話內容

▲郭台銘以獨立參選人身分展開聯署參選總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布投入2024大選，並將展開連署，但郭也說，參選是為了促進在野合作。淡江大學榮譽教授趙春山今（31）日接受專訪時透露，郭的兩岸政策曾徵詢過他的意見，所以當郭宣布參選時，把他嚇了一大跳，他與郭連繫時，還問郭咖啡會還有譜嗎？郭回他，喝咖啡還是會成局。

趙春山今天在王淺秋主持的《千秋萬事》節目中感嘆，郭的兩岸政策曾徵詢他的意見，他跟柯文哲也很熟，上海雙城論壇也曾經幫忙，他認為這是好事但那天看到郭台銘宣布參選，把他嚇了一大跳，他心想郭參選「這不就完了嗎？」這會變成四腳督，因此根本不希望郭參選，郭是選不上的，但也希望郭的大陸政策將來能成為非綠的一部分，因為郭台銘主張的「一中各表」其實是不錯的。

趙春山說，當得知郭台銘宣布要參選，就非常訝異的立刻打電話給郭，「你怎麼要參選呢？其他人知不知道你要選？你不是要請他們喝咖啡嗎？」郭回覆他，有跟侯友宜「見過」或「聯繫過」，不過趙春山也坦言，之前受訪雖然說是27號見，但也有可能是自己記錯時間，只是確實有聽到這件事，他還問郭，「你這樣一來，喝咖啡的那件事情還有譜嗎？」郭也回他，喝咖啡還是會成局。

對於郭台銘參選是為了在野整合的看法如何？趙春山依照跟郭電話的內容，研判郭台銘雖然宣布參選，但不一定會到最後，至於侯友宜也是，柯文哲也是，他們都取得參選的門票，最後也不一定會選，因為還是希望最後能促成合作。