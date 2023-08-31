百萬YTR合作蔣萬安拍片挨批　游淑慧轟：政治立場非霸凌他人權力

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

超過百萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前上傳訪問台北市動物園的影片，卻因封面為與台北市長蔣萬安的摟抱合照，被親綠醫師「小劉醫師-劉宗瑀」質疑「如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？」對此，台北市議員游淑慧表示，今天只要不是跟綠營合作的網紅，就會被打成罪大惡極，呼籲搞政治不要毫無人性，政治立場不是霸凌他人的權力。

游淑慧透過臉書發文指出，她認真看完了「許伯&簡芝—倉鼠人」與動物園合作的影片，不曉得出征的親綠醫師「小劉醫師-劉宗瑀」是綠色墨鏡太重，還是心中只剩政治，眼中只看到蔣萬安，看不到介紹動物行為的部分。

「也是啦！抹黑完人家還能在留言大言不慚的說『我有政治立場喔！我超有！』這種臉皮一般人也達不到。」游淑慧開酸，這世界上不是所有人都是政治狂熱者，不是什麼事情都要用藍、綠、白來區分，「許伯&簡芝－倉鼠人」的影片中主要都是在介紹動物行為學，過去的影片也多半都在介紹動物養育知識。

游淑慧質疑，蔣萬安是台北市長，找他的作用也是幫市立動物園爭取經費，不找他當來賓，難道要找賴清德嗎？過去「許伯&簡芝—倉鼠人」與高雄壽山動物園合作拍片時，怎麼沒出征？她痛批，今天只要不是跟綠營合作的網紅，就會被打成罪大惡極，過去館長陳之漢也曾與總統蔡英文一起拍片，但當他開始批評民進黨後，下場是什麼？呼籲搞政治不要搞到毫無人性，政治立場不是霸凌他人的權力。