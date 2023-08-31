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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

百萬YTR遭親綠醫師攻擊！　蔣萬安：立場不同但要「秉持事實」

▲▼ 雙城論壇,蔣萬安。（圖／記者趙禕攝）

▲蔣萬安接受媒體採訪。（圖／記者趙禕攝）

記者蔡儀潔、趙禕／台北-上海連線報導

台北市長蔣萬安出席台北上海雙城論壇之際，日前與YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」合作的影片，被親綠醫師攻擊，引發爭議。對此，蔣萬安今（31）日回應稱，對議題的討論可能會有不同立場，但一定要秉持事實、就事論事，「許伯、簡芝加油！」

蔣萬安今日在雙城論壇台商座談會前接受採訪，被問及YouTube影片風波時，他首先向許伯和簡芝致意，「你們並沒有做錯，但是卻被無端受到波及，很不好意思。」

蔣萬安接著稱，其實不論什麽顏色政黨，都很關心動物保護以及生命教育等議題，很希望能一起努力，包括保育員待遇、台北市動物園門票收費等議題，大家都可以好好溝通、理性討論。

蔣萬安強調，「我想對議題的討論可能會有不同立場，但一定要秉持事實、就事論事，「許伯、簡芝加油！」

▲▼合照蔣萬安被親綠醫師出征　百萬YTR哭了：妳有點進來看完嗎？。（圖／翻攝「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube）

▲「許伯&簡芝—倉鼠人」上傳最新影片澄清。（圖／翻攝自YouTube）

超過百萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前上傳訪問台北市動物園的影片，封面為主持人許伯與台北市長蔣萬安的摟抱合照，結果親綠醫師「小劉醫師-劉宗瑀」為此發文攻擊，稱「如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？」

「許伯&簡芝—倉鼠人」30日以「針對抹黑我們的人！讓我來澄清！沒收錢還捐錢！公開跟台北市立動物園的合約！」為題上傳最新影片。影片中，二人出示與台北市動物園的合約，證明沒有收台北市政府、動物園的錢，強調「我再不澄清，或許有些人會以為我們是這樣的人」。

台北市政府31日上午回應，不應無端抹煞別人的付出，動物保護與生命教育不論黨派立場，都應有著同樣關懷。

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