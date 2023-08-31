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大陸 大陸焦點 特派現場

台商台青會台北市長　樂見兩岸交流

▲▼ 雙城論壇,蔣萬安,台商座談會 。（圖／記者趙禕攝）

▲蔣萬安市長今天上午與在上海的台商一同聚會 。（圖／記者趙禕攝）

記者趙禕／上海報導

在結束了雙城論壇之後，蔣萬安市長今天上午與在上海的台商一同聚會，聽取台商在大陸經營事業的經驗以及他們所遇到的問題，和他們對於兩岸關係發展的期待。

蔣萬安一開場就用閩南語向全場台商問候，博得滿堂採，也很快拉近了他和台商之間的距離。

▲▼ 雙城論壇,蔣萬安,台商座談會 。（圖／記者趙禕攝）

▲蔣萬安發言。（圖／記者趙禕攝）

蔣萬安表示，這次雙城論壇以及分論壇的各項討論圓滿順利，充分的交換意見，也都有實質的成果。這次行程我們一開始就表示無論如何一定要安排時間跟上海的台灣鄉親見面，聽聽在外地打拚、在異鄉工作的台商朋友們心裡的想法、面對的問題，以及對台北市政府有什麼樣的建議。

▲▼ 雙城論壇,蔣萬安,台商座談會 。（圖／記者趙禕攝）

▲台商大合影。（圖／記者趙禕攝）

今天的台商見面會上，一共有八位台商向蔣市長提問，也提出了一些建議；台商們希望透過兩個城市的溝通管道，幫助台灣青年走進大陸實習、就業，也可以善用台灣的美和旅遊、醫療資源、展會資源，吸引大陸人到台灣。

蔣萬安對每一位台商提出來的意見和建議都一一正面回應，就連和蔣萬安一起出席見面會的台北市議會議長戴錫欽也說，蔣市長對台商們的回應實問實答，比在議會更認真。可見蔣市長對這次台商見面會非常重視，也非常關注台商的意見和建議。

▲▼ 雙城論壇,蔣萬安,台商座談會 。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍 。（圖／記者趙禕攝）

上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍表示，不管兩岸關係怎麼樣，架設兩岸交流的平台，擴大交流深化非常重要，對台商也是很大的鼓勵，讓台商可以更自信、更安心的在這裡發展。蔣市長帶隊來上海，是對台商的鼓勵，對兩岸的交流肯定是加分再加分。

▲▼ 雙城論壇,蔣萬安,台商座談會 。（圖／記者趙禕攝）

▲發表講話的台商 。（圖／記者趙禕翻攝）

上海台協副會長、高朋法律律師事務所律師蔡世明也說，這次台北市在這樣的一個政治氛圍之下，還能夠帶隊到上海，其實對台商是一個非常大的鼓勵；因為在疫情後，兩岸以及整個大環境氛圍非常不好，他能夠能夠突破這麼多困難前來，我們台商也非常感謝。

▲▼雙城論壇,蔣萬安。（圖／記者趙禕攝）

▲蔣萬安與台青合影。（圖／台青提供）

在和在滬的台商們見面之前，蔣萬安市長今天一大早也和來自台灣的青年們一起在上海濱江大道騎行；儘管大清早的上海有點微涼，但是和台北市長一起感受上海之美，台青們都充滿了熱情。

來自台灣的原住民姑娘陳立晴表示，感謝蔣市長對台青的親善和理解，無隔閡的坦率互動對台青而言是種鼓勵和鞭策，真誠期盼蔣市長這次為台青帶來的一股清風能延續的更長些，為兩岸青年互動搭建一個具有普適性、廣泛性、寬參與度且穩定的交流平台，讓台北與上海兩地青年通過有效交流，實現彼此分享、彼此成就，共同享受當今世界發展的紅利。

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