冷血媽分屍9歲女兒還「切下一部分煮」　親友意外在冰箱找到遺體

▲女子被控殺害女童。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西30歲女子露絲(Ruth Floriano)被控殺害9歲女兒席爾瓦(Alany Silva)，前男友母親前去她家探訪時，意外在冰箱中找到已經被分屍的遺體，警方調查發現，她在殺害女兒前曾上網搜尋「如何分屍」相關文章，冷血行徑令親友不敢置信。

30歲女子露絲因為殺害女兒，26日於聖保羅市家中被捕，身為三寶媽的她落網後，另外2名孩子暫時交由政府安置。警方表示，露絲之所以殺害9歲女兒席爾瓦，是為了報復最近與她分手的前男友，因為對方把席爾瓦視如己出、十分疼愛。

露絲最初接受警方偵查時表示，大約一個月前她邀請一名在交友軟體上認識的男子到家中約會，2人吸毒後一起入睡，醒來後發現席爾瓦已經死了，所以她把屍體分屍後藏在冰箱中，被捕後才坦承，她約8日或9日吸毒後趁女兒刷牙時行凶，還煮食了孩子一部分的遺體。

露絲犯案後，15日便帶著2名孩子搬到新家，前男友母親25日前來拜訪時她剛好不在，結果男友母親意外在冰箱中發現遺體報案。前男友姊姊表示，席瓦爾生前和他們一家感情十分融洽，弟弟就像是席瓦爾的親生父親一樣，女童生前曾向他們抱怨常會遭到露絲毆打虐待。案件正在調查中。