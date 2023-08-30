摩托車手過彎自摔影片曝！　剛起身遭對手迎面撞飛雙亡

Two pilots from Moto 1000 GP die in a serious accident during a race in Cascavel, PR, Brazil pic.twitter.com/pbcGLCP8OY — snowhound86 (@snowhound86) August 28, 2023

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西巴拉那州卡斯卡維爾（Cascavel）舉行的Moto 1000 GP錦標賽，日前發生嚴重對撞車禍，一名賽車手過彎自摔後，再遭後方車輛撞上，當場造成2人死亡。

綜合巴西媒體報導，該系列賽事是巴西2011年至2015年最主要的摩托車賽事，本月27日展開冠軍錦標賽，卻迎來該系列賽事近期最嚴重的事故之一。

▲巴西2摩托車手對撞身亡。（圖／翻攝X「@snowhound86」）

影片中，42歲賽車手卡爾多索（André Veríssimo Cardoso）過彎時重心不穩自摔，面對後方仍源源不絕的車流，他站起身同時舉起手，示意其他賽車手注意，此時後方多名賽車手視線重疊，前幾人及時發現卡爾多索並避開，等到38歲的維里西莫達羅查（Erico Verissimo da Rocha）看到卡爾多索時，已經來不及了。

維里西莫達羅查迎面撞上卡爾多索。卡爾多索噴飛墜地後繼續滑行到賽道邊，可見撞擊威力之大，維里西莫達羅查則是在空中翻滾後重重墜地，兩人都沒有動彈。

Moto 1000 GP事後取消了後續賽事，並哀悼維里西莫達羅查與卡爾多索之死，表示這是Moto 1000 GP史上最悲傷的日子之一。