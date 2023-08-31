以為是小蟲！5歲女童踩到「最危險毒蠍」出現幻覺　全身發紫死亡

▲巴西5歲女童被證實死於毒蠍。（圖／翻攝自ubatanoticias.com.br）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西東北部巴伊亞州（Bahia）一名5歲女童在鄰居家門口玩耍時，不小心踩到一隻蟲子，過了幾個小時卻出現幻覺，身體發紫，最終死於心力衰竭。據報告，女童死因是蠍子毒液，專家研判她踩到的不是普通小蟲，可能是南美洲最危險的蠍子巴西黃蠍（Brazilian yellow scorpion）。

根據英國太陽報與巴西烏巴塔新聞（Ubatã Notícias）報導，這名5歲巴西女童住在巴雷拉斯市（Barreiras）25日下午5時左右她跑到鄰居家拿玩具，並和兩名同齡小孩在前院花園玩耍時，踩到了一隻蟲子，腳部螫傷卻未及時處理。到了晚上開始出現嘔吐、幻覺等中毒症狀。

▲醫院判定死因為蠍子毒液。（示意圖／CFP）

女童母親看見她身體逐漸發紫，向鄰居求救後一同將女兒送醫，但數小時後女童仍在26日於病房內去世，27日遺體被下葬。醫院報告指出，女童死因為未經處理的蠍子毒液。

專家認為是巴西黃蠍螫死了女童，這種蠍子成體約5到7公分，在巴西各地廣泛存在，毒液為劇毒，由於造成死亡的案例最多，也被稱為南美洲最危險的蠍子。據巴伊亞州衛生部稱，2023年1月至8月期間，巴伊亞州已有15人因蠍子襲擊而死亡，今年死亡人數尤其引起關注，剛過年中就已接近去年全年總計20例的死亡人數。