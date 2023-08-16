SMA罕病患者遭歧視　保全辯稱「澆樹」將喝過的水倒掉

▲保全人員將罕病患者喝過的水倒掉。（圖／翻攝自微博／極目新聞、星視頻）



記者林郁婷／綜合報導

河南鄭州一名網友爆料，大樓保全人員疑似歧視SMA（脊髓性肌肉萎縮症）患者，將他們喝過的桶裝水倒進土裡，詢問倒掉的原因，對方也只說在澆樹，讓人無法接受，目前已經投訴，希望能得到道歉。

據《極目新聞》報導，姜姓女子日前和同為SMA患者的友人到某大樓辦理業務，由於當時天氣炎熱，他們在等待時感覺口渴，就到公共飲水機喝水，不料剛走出來2分鐘，就目睹保全人員將剛剛喝的桶裝水倒掉。

從影片中可以看到，姜姓女子走上前詢問為什麼將水倒掉，一旁的保全人員稱在澆樹，而倒水的人則繼續動作，將整桶水全部倒進土裡。

姜姓女子表示，工作人員應該是將SMA當成傳染病，但其實SMA並沒有傳染性，「他們當著患者和家屬的面將水倒掉，是一種歧視」，已向當地12345投訴，希望對方道歉。

涉事單位工作人員回應，將調查並核實此事；河南省機關事務管理局公共機構節能監督管理處人員則指出，直接將整桶水倒掉是浪費行為，應該批評教育。

據了解，脊髓性肌肉萎縮症（Spinal Muscular Atrophy,SMA）是漸進性神經肌肉退化性疾病，病人的運動功能會隨著時間，持續不斷的退步直到肌肉無力，甚至無法自主呼吸而死亡。SMA基因治療藥物「諾健生」（Zolgensma）一劑要價新台幣4900萬元，被稱為全球最貴藥物之一，台灣將於8月開始納入健保給付。