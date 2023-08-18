　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

iPhone將進入生產旺季　鄭州富士康開3.5萬元獎勵金招工

▲鄭州富士康,招工。（圖／CFP）

▲鄭州港區富士康（iDPBG事業群）招工。（資料圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

按往年生產規律，9至12月是富士康的生產旺季，鄭州富士康招募中心公眾號16日發布鄭州港區富士康（iDPBG事業群）的招募資訊，全年返費最高8000元人民幣（約3.5萬元新台幣），小時工最高26元人民幣／時（113.7元新台幣／時），要拿到最高返費獎金，需達到一定的在職時長／打卡天數。

▲鄭州富士康,招工。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，從招聘崗位來看，製造部門（關鍵工站）可拿到7500元（人民幣，下同）獎金、製造部門（一般工站）獎金為7000元，非製造部門6500元，此外，介紹人可拿到500元推薦獎金。

相較於2022年受疫情影響，當時最高獎勵金達到1萬元，小時工則是28元/小時。專為富士康招工的仲介郭小美（化名）透露，富士康招募中心平均每天有三至四千人應聘，仲介的管道是將激勵金抬升到8500元，小時工27元／時，「我們少賺一點，給工人再補500元，以今年的大環境來看，內推8000元激勵其實也不少了，預計招工高峰期會持續到8月底。」

▲鄭州富士康,招工。（圖／CFP）

以iPhone 14系列為例，富士康佔整體代工比例約7成左右，同時也是Pro系列機型的主力代工廠。富士康在2010年進駐鄭州，有航空港、經開區及白沙鎮三大廠區，其中，規模最大的航空港廠區以生產智慧手機為主，目前擴大招聘的iDPBG事業群主要負責iPhone組裝生產。

ET快訊
獨／結束268天冰封！　台中貨櫃女屍火化
快訊／偵測到大量閃電！　12縣市大雨特報
Melody「我都睡不著覺」一直掉眼淚！　醫示警3病症前兆
台大AV女優1周要5次！　認出道前「天天約砲」
快訊／神鬼女會計A走6000萬　判決出爐！
快訊／國家警報響！　大雷雨襲3縣市
好市多乾酪含「環氧乙烷」　衛生局出手！最重罰2億
快訊／好市多出包下架商品　補償出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

診療室慘叫一聲…爸媽衝進見「4歲女兒失禁亡」！殘忍枉死真相曝

嗶哩嗶哩第2季少虧51%　CEO看好全年盈虧打平

凌晨4點通知「航班提前3.5小時起飛」　陸女傻眼：我早上才看到

不明魚類襲擊遊客！15艘船拉1.8公里大網揪元兇　僅撈到螃蟹和幾條魚

直播帶貨1萬支紅酒5秒售罄　哈登首冠竟是「銷冠」

「無人不知」的鄰居！　陸男開跑車「轟鳴炸街」刷存在感

iPhone將進入生產旺季　鄭州富士康開3.5萬元獎勵金招工

中共政治局常委會：防汛抗洪救災「取得重大階段性成果」

網紅自爆與親妹+女友亂倫3P！妹妹懷孕大肚照曝光...網驚：毀三觀

坐網約車上班「顛到傷殘」　妙齡女多處骨折獲賠100萬

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

「韓版李子維」安孝燮抵台♥　斯文Look黑襯衫+眼鏡..特地停下來給拍

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

前CLC Elkie見舒華力挺哽咽了QQ　刪子瑜合照挨轟：女孩友誼很美好

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

賈靜雯不靠老公「喜歡的我自己會買」　修杰楷帶女兒用「軍事教育」..她：滿好的！

診療室慘叫一聲…爸媽衝進見「4歲女兒失禁亡」！殘忍枉死真相曝

嗶哩嗶哩第2季少虧51%　CEO看好全年盈虧打平

凌晨4點通知「航班提前3.5小時起飛」　陸女傻眼：我早上才看到

不明魚類襲擊遊客！15艘船拉1.8公里大網揪元兇　僅撈到螃蟹和幾條魚

直播帶貨1萬支紅酒5秒售罄　哈登首冠竟是「銷冠」

「無人不知」的鄰居！　陸男開跑車「轟鳴炸街」刷存在感

iPhone將進入生產旺季　鄭州富士康開3.5萬元獎勵金招工

中共政治局常委會：防汛抗洪救災「取得重大階段性成果」

網紅自爆與親妹+女友亂倫3P！妹妹懷孕大肚照曝光...網驚：毀三觀

坐網約車上班「顛到傷殘」　妙齡女多處骨折獲賠100萬

《之前的我們》爛番茄指數近滿分　走過了八千世，只為此生與你相遇

吸得到多汁果肉！　夏季限定「玉荷包手搖杯」升級回歸了

「門口都是菸頭」鄰居快抓狂　賭客不爽輸錢怒檢舉...警逮22人　

柯文哲甩鍋又一樁？　黃珊珊：柯是解決20年來北投纜車爛攤子的人

政院推道安基本法草案為選情拆彈？　綠委點關鍵：絕非臨時抱佛腳

診療室慘叫一聲…爸媽衝進見「4歲女兒失禁亡」！殘忍枉死真相曝

快訊／大雨襲3縣市　台中市新社區淹水警戒

米可白被說「臉有點垮」　她無奈吐：都37歲了要逼死誰！

曾讚「郭台銘才有關公精神」　他倒戈力挺：侯友宜會是好總統

停車遇「狗狗肉老司機」一次到位　躲樹蔭遮陽笑翻8千人：內行的

遇到蟑螂在電燈開關！　塑膠袋甩下換電鍋重捶

大陸熱門新聞

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

博士被騙到緬甸詐騙　每天工作18小時

網紅自爆與親妹+女友亂倫3P！妹妹懷孕大肚照曝光

她搭機在萬米高空！意外拍下「窗外努力求生一幕」

少女陪酒8男「喝到吐血」走絕路亡！KTV被判賠73萬

台灣姑娘見證「北京20年發展」

皇帝背後為何有扇子？竟是「恐怖武器」

陸研擬中止ECFA惠台關稅　國台辦回應

恆大聲請破產保護並非破產…專家讚是高招

陸揪「山寨版」樂高玩具公司 搜出160餘萬盒...涉案資金達48億元

疫後兩岸脫鉤　左正東籲廢除限制性旅行措施

全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池問市 充電10分鐘行駛400公里

支付寶推國際版　可綁定5大主流國際信用卡

22歲小妹遭暗黑交易50萬賣掉…人肉轉運到緬甸

更多熱門

相關新聞

印度代工iPhone數量增　與中國同步產新機

印度代工iPhone數量增　與中國同步產新機

中國媒體澎湃新聞17日報導，印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）的富士康工廠已開始生產iPhone 15系列，這是印度首次幾乎與中國同時生產最新的iPhone機型。

iPhone超保值！這5款二手機最受歡迎

iPhone超保值！這5款二手機最受歡迎

暖心法官塞1000　小偷崩潰痛哭

暖心法官塞1000　小偷崩潰痛哭

罕病者喝過的水遭倒掉　保全辯稱「澆樹」

罕病者喝過的水遭倒掉　保全辯稱「澆樹」

即／台南工人遭掉落器具壓傷　左腿動脈穿刺傷送醫

即／台南工人遭掉落器具壓傷　左腿動脈穿刺傷送醫

關鍵字：

富士康河南鄭州iphone蘋果工人缺工招工招募

讀者迴響

熱門新聞

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

美60歲男「活松鼠卡進肛門」　痛到地獄尖叫

群創處長戰3人妻！鄉民：老公怎麼辦

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕

OL喝醉遭上司性侵　男同事們看她被抓走

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

快訊／中國恆大集團　紐約申請破產

陸網紅拿癌母騙台人捐款　竟爽花500萬遊日

《甘味》女星決定開刀摘子宮：想了3年

《山道猴子》確定翻拍真人版A片

全聯結帳「驚見新奇1物」！全場敲碗：中南部也需要

王陽明被疑婚變蔡詩芸！認「兩人時間越來越少」

《金師傅》男星0偽裝逛士林夜市！

更多

最夯影音

更多
墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」
邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面