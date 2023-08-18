iPhone將進入生產旺季　鄭州富士康開3.5萬元獎勵金招工

▲鄭州港區富士康（iDPBG事業群）招工。（資料圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

按往年生產規律，9至12月是富士康的生產旺季，鄭州富士康招募中心公眾號16日發布鄭州港區富士康（iDPBG事業群）的招募資訊，全年返費最高8000元人民幣（約3.5萬元新台幣），小時工最高26元人民幣／時（113.7元新台幣／時），要拿到最高返費獎金，需達到一定的在職時長／打卡天數。

《澎湃新聞》報導，從招聘崗位來看，製造部門（關鍵工站）可拿到7500元（人民幣，下同）獎金、製造部門（一般工站）獎金為7000元，非製造部門6500元，此外，介紹人可拿到500元推薦獎金。

相較於2022年受疫情影響，當時最高獎勵金達到1萬元，小時工則是28元/小時。專為富士康招工的仲介郭小美（化名）透露，富士康招募中心平均每天有三至四千人應聘，仲介的管道是將激勵金抬升到8500元，小時工27元／時，「我們少賺一點，給工人再補500元，以今年的大環境來看，內推8000元激勵其實也不少了，預計招工高峰期會持續到8月底。」

以iPhone 14系列為例，富士康佔整體代工比例約7成左右，同時也是Pro系列機型的主力代工廠。富士康在2010年進駐鄭州，有航空港、經開區及白沙鎮三大廠區，其中，規模最大的航空港廠區以生產智慧手機為主，目前擴大招聘的iDPBG事業群主要負責iPhone組裝生產。