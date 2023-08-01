看電影變2小時「祖孫追逐秀」觀眾崩潰　業者無奈：家長也是顧客

記者柯沛辰／綜合報導

中國河南一些民眾7月30日到周口一家影城看電影，不料一名幼童在大螢幕來回奔跑，祖母則跟在後面追逐，活生生變成長達2小時的「祖孫追逐秀」，幾乎摧毀觀影體驗。對此，業者無奈表示，當下工作人員多次提醒，但這位家長也是有買票的顧客，他們也不宜硬拽著孩子，只能放任2人追逐。

根據《中國新聞周刊》報導，事件發生在周口文昌萬達影城，當時有觀眾忍無可忍，拿手機錄下祖孫倆追逐的誇張過程。事後，業者回應，「這個情況我們也沒辦法，不可能請這位家長出去，畢竟她也買票了，也是一位顧客，我們場務工作人員多次給家長說過了，但可能因為她是老人，比較慣著孫子輩吧...」

▲小男童在現場來回奔跑，祖母則在背後追逐。（圖／翻攝自中國新聞周刊，下同）

業者無奈地說，「我們也沒有辦法硬拽著小孩子，或給他拽一邊去，加上現在是暑假檔期，這種情況還挺多的，我們盡最大能力去提醒家長，但有的家長會提醒（孩子），有的家長就是不會管，我們已經因此收到好幾次客訴了。」

業者表示，如果遇到管不住的家長，就會給顧客補償兌換券，「但是這種情況我們也制止不了，有的家長就是不去行動，只蹲在小孩的後面不管，每個人的素質不一樣。」