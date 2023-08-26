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大陸 大陸焦點 特派現場

花3千萬打造「牛郎織女」慶七夕　遭陸網吐槽又醜又貴

▲▼魯山縣牛郎織女雕塑。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

▲魯山縣牛郎織女雕塑。（圖／翻攝自微博／九派新聞，下同）

記者林郁婷／綜合報導

河南魯山縣花重金建造牛郎織女雕塑，要價715萬元（人民幣，下同，約新台幣3100萬元），沒想到成品一出立刻遭網友吐槽「又醜又貴」，並質疑根本不值這麼多錢。對此，魯山縣住建局工作人員表示，不清楚雕塑使用的材質是什麼，但一定值得。

據《九派新聞》報導，22日為七夕，也是魯山縣2023年七夕節開幕日，當天這座牛郎織女雕塑首次亮相，就被全網批評不好看，整體比例看上去很奇怪，再聽到價值715萬元時，更是無法接受，紛紛好奇「用的什麼材質值700多萬？」

據了解，魯山縣作為牛郎的故鄉和牛郎織女文化傳說起源地，曾被中國民間文藝家協會命名為「中國牛郎織女文化之鄉」。

▲▼魯山縣牛郎織女雕塑。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

平頂山市電子招標投標公共服務平台顯示，住建局於6月14日發布這項工程的招標公告，其中提到，預算金額為719萬元，「對雕塑的設計需為國際、國內知名雕塑家所創作的藝術作，能夠表現魯山城市形象，體現魯山城市風貌，展現魯山未來城市發展形象的優秀作品。」

魯山縣住建局7月6日發布中標公告，由睿澤藝術（深圳）有限公司得標，中標金額為715.2萬元。工作人員也回應此次爭議，一切流程都符合規定並接受監督，如果對造價存疑，可向審計部反映，當被問到「雕塑是何材質，為何值700多萬」時，他表示不清楚，但一定值得。

魯山縣政府採購服務中心工作人員指出，已確認該項目招標投標過程皆符合規範。

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