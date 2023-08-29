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大陸 大陸焦點 特派現場

3千萬建「牛郎織女像」又醜又貴　陸官員飆罵記者：監督你Ｘ！滾

▲河南魯山715萬牛郎織女雕塑引爭議。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲河南魯山715萬牛郎織女雕塑引爭議。（圖／翻攝自百度百科）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省平頂山市魯山縣近日因一座新建雕塑，登上大陸熱搜。魯山縣政府為了迎七夕，斥資715萬元人民幣（約新台幣3014萬元），在該縣的迎賓大道口新造一座牛郎織女雕塑。事後，該雕塑的超高造價迅速引發關注，遭批恣意浪費公共財政。還有大批網友刷一排吐槽，又貴又醜。

據《瀟湘晨報》報導，據中國政府採購網上的一份魯山縣住建局魯山縣迎賓大道路口城市雕塑工程項目中標公告顯示，此次招標公告的發布日期是今年6月14日，採購方式為公開招標，7月6日開標，同日發布中標公告，中標金額為715.2萬元（人民幣，下同），中標企業為睿澤藝術（深圳）有限公司。

採購內容主要包括，原址地點石塊遷移、運輸及安裝處理；迎賓大道路口城市雕塑的設計、製作、運輸、安裝等全過程；雕塑的設計需國際、國內知名雕塑家所創作的藝術作品，表現魯山城市形象、體現魯山城市風貌、展示魯山未來城市發展形象的優秀作品，雕塑高度約17公尺、採用鑄銅、鍛造、浮雕及著色相結合的形式，表現魯山文化之城、旅遊之城新形象。資金情況顯示為，財政資金，已落實。

雕塑揭幕後，不少人對魯山縣政府花費715萬元建雕像進行吐槽，認為造價過高，「到底用的什麼材料，值700多萬元？」、「動用了財政資金，是否應該公示？」

也有人找出了6月23日拍攝的圖片，稱迎賓路口雕像的基座已經搭好，懷疑工程未招標就開工。

▲河南魯山715萬牛郎織女雕塑引爭議。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲招標詳情。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

對於雕像的設計，也有人表達了質疑，花費715萬元修建的「牛郎織女」雕像與2021年1月竣工的長沙大王山旅遊度假區湘江女神公園內的「湘江女神」雕塑極度相似，「兩者除了底座、人物部分不同，主體結構、材質、色彩搭配、浮雕造型等幾乎如出一轍。」

此前，據《百姓關注》報導，記者詢問稱，一個雕塑花700多萬，很多人都質疑不值時，睿澤藝術（深圳）有限公司接電話男子說，「那你說幾千萬、幾個億的雕塑值在哪裡？」隨後記者致電魯山縣住房和城鄉建設局，一工作人員爆粗口，「監督你X，滾！」

之後，該事件迅速發酵。魯山縣政府辦公室工作人員最新回應稱，此事的輿情縣里已經關注到，相關工作正在進行中。28日上午，魯山縣政府採購服務中心一名工作人員表示，他們是對招投標過程進行監管，該項目的招投標過程是規範的，公平、公正、公開。

平頂山12345熱線的一名工作人員表示，近兩天接到了大量關於魯山縣「牛郎織女」雕塑的投訴，目前暫未收到有關部門的處理反饋，一般會在7個工作日內給到反饋結果。

28日，魯山縣政府辦公室工作人員接受詢問時，回覆了6個「不知道」，1個「不清楚」。對於中標公告中提到的715萬元是否全部用於建造「牛郎織女」雕塑，該工作人員表示「不知道」。對於是否有關注到「牛郎織女」雕塑與長沙的「湘江女神」雕塑被指相像，對方表示「不知道，不知道」。對於是否有關注到網上的輿論，對方表示「不知道，這個不知道」。對於記者詢問應該向哪個部門進行核實，對方表示「不太了解」、「不清楚」。記者質疑魯山縣政府辦公室曾接受媒體採訪表示縣里已經關注到輿情，對此該工作人員依舊表示「不知道」。

天眼查顯示，睿澤藝術（深圳）有限公司成立於2011年，地址位於深圳龍崗區。該公司的公開招投標詳情中，從2019年起，幾次中標魯山縣的雕塑建造。2019年9月27日，魯山文旅局關於魯山冶鐵場景雕塑項目結果公示顯示，中標公司為深圳市國帝景觀藝術有限公司（該司後更名為睿澤藝術深圳有限公司），中標金額162.12萬元。

2021年3月，睿澤藝術（深圳）有限公司中標了魯山縣住建局魯山縣沙河景觀雕塑（墨子、倉頡、元德秀鑄銅雕塑），中標金額90萬元。

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