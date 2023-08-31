郭台銘等不到同桌「喝咖啡」　郭正亮分析柯文哲想法：一定不高興

▲柯文哲、郭台銘出席台北市計程車公會普渡餐會。（圖／記者陳家祥攝）

記者皮心瑀／台北報導

宣布獨立參選的鴻海創辦人郭台銘29日與民眾黨總統參選人柯文哲共同出席台北市計程車工會普渡餐會，但最終兩人僅簡單握手寒暄，柯文哲全程只說了「打個招呼再走」、「Long time no see」、「掰掰」就離開，引來各界關注。前立委郭正亮認為，柯文哲一定有不開心。

台北市計程車工會普渡餐會於29日晚間7時在建國橋下舉辦，原本傳出規劃是柯文哲晚間7點到場、郭台銘8點左右再到，但郭台銘28日晚間發布採通時，仍寫著7點到場，想提前與柯文哲見面喝飲料，也因此造成兩人致詞時堅互相調換，使柯文哲在台下「罰站」將近25分鐘。

郭台銘在現場的確準備在自己桌上放上多種咖啡、茶、奶茶等飲料，但柯文哲並未喝下，致詞結束後，走下台主動與郭台銘握手，沒說幾句話就快閃走人，未有兩人坐下喝飲料同框畫面。

郭正亮在《下班瀚你聊》說，他碰到民眾黨代表，說郭台銘當然有些訊息要傳達，知道有這場他要去，但不願在柯文哲後面去，就要看有沒有機會隨機同框，給人感覺就是你要來蹭的，但柯文哲不要，一定是不高興。

對於郭台銘提早到一事，主流民意大聯盟發言人兼連署總顧問黃士修表示，郭台銘出席活動的時間一直都是7點，不知道為什麼有刻意提前故意要兩人同框的誤導說法，「呼籲有心人士，不應該歪曲事實見縫插針，刻意破壞在野整合可能性。」