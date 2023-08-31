《商周》酸侯友宜沒政見被藍圍剿　綠：不必把小編當選戰焦慮出口

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

《商業周刊》因整理檯面上4名總統參選人所提出的AI、半導體政見，卻在國民黨參選人侯友宜的照片上寫上「……」，引發熱議。侯友宜痛批扭曲並要求道歉，藍民代更質疑小編是皇親國戚。民進黨團31日回應，《商周》過去監督、批判民進黨非常嚴厲，一不順心就貼標籤大可不必，藍營看起來非常焦慮，還把焦慮出口對向小編。

《商業周刊》29日在臉書上討論各參選人AI、半導體政見，其中侯友宜的圖卡被寫上「.....」，小編還說「我們已經努力了」。引發熱議，但商周再發文表示「小編沒有被fired，不足之處，我們虛心聆聽」。

對此侯辦發言人、台北市議員柳采葳發文痛批《商周》「到底是誰讓這種不專業的發文出去的？還是有人要爆料商周這位小編的爸爸或媽媽是誰？」、「我開始懷疑這位小編是否是皇親國戚耶。」

對於相關爭議，民進黨團書記長莊瑞雄表示，大市長有一點欺負小編的味道，大家都期待總統候選人未來方向跟具體政見是什麼，《商周》都是對最主要候選人政見做評論，剛好到侯友宜時找不到，為什麼讓侯友宜這麼生氣？是不是覺得對民調重擊？

莊瑞雄指出，這確實會把小編嚇到了，有必要這麼大陣仗嗎？具體政見讓民眾知道沒這麼困難，更何況讓週刊知道並刊登，勸侯友宜沒必要這麼生氣。

民進黨立委洪申翰表示，藍營內部幾個候選人同時出現，讓藍營看起來非常焦慮，還把焦慮出口對向小編、抒發焦慮，包含國民黨高層跟侯友宜都應該緩一下，不需要用這種方式欺負社群小編，了解社群操作的人都知道，這就是一個有哽地操作，類似社群操作在年輕世代很常見。

洪申翰直言，且《商周》是民進黨媒體嗎？當然不是，《商周》過去監督、批判民進黨非常嚴厲，一不順心就貼上標籤大可不必，不夠尊重媒體，也代表國民黨從上到下不了解社群媒體做法、跟年輕世代斷層。