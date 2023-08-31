快訊／侯友宜拋「醫療五箭」　醫療保健預算逐年達到GDP的8%

▲國民黨總統參選人侯友宜出席醫療政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（31）日再拋出醫療衛生政策，針對台灣醫病環境劣化、嬰幼兒死亡率創7年新高、國民憂鬱比例高、空汙造成疾病、疫苗採購爭議等狀況，提出「五箭優先」主張，包括優先投資醫療保健預算支出、照顧兒童及婦幼、推動高風險癌症預防、整合推動國民心理健康計畫、推動疫苗及醫藥採購透明化。

侯友宜指出，未來當選將優先投資醫療保健預算支出，任內逐年達到GDP的8%。提高醫療預算，賦予醫療給付彈性，並成立癌症基金、擴充疫苗基金，確保癌友能用到救命藥，解決「因病而窮、因窮而死」的窘況，以及優化發展智慧醫療與照護，縮小城鄉數位落差，改善偏鄉醫療環境。

其次，也將優先照顧兒童及婦幼。行政院成立跨部會協調委員會，定期舉行會報，專責兒童健康，並全面檢討現行兒童照護政策，降低嬰兒死亡率，擴大兒童疫苗補助基金，讓常見兒童流行疾病如輪狀病毒疫苗取得公費補助。

第三，推動行政院層級「國民心理健康計畫」。侯友宜表示，全面推動心理及健康促進跨專業合作，提供多元形式之心理健康服務，並優化「年輕族群心理健康支持方案」，跨部會合作推動青年心理健康促進與服務。

而針對PM2.5過去五年超標縣市民眾，侯友宜強調，將放寬低劑量電腦斷層掃瞄(LDCT)免費標準，並放寬五癌篩檢之適用範圍、降低乳癌、大腸癌篩檢年齡。

最後侯友宜要優先推動疫苗及醫藥採購透明化。新冠疫情讓人民遭遇的苦痛，絕對不能再次發生，超過7成民眾認為疫苗採購過程有必要公開。未來，將由專案特偵組全面調查採購文件及紀錄，並公開調查結果，另會確保未來各種疫苗採購公開透明，與國際接軌引進新型疫苗，提升防疫效能。

侯友宜說明，「五箭優先」主要是解決台灣目前面臨的醫病困境，包括嬰兒死亡率創7年新高。去年嬰兒（1~12個月大）死亡率為千分之4.4、新生兒（出生28天以內）死亡率則是千分之2.8，都是7年來最高，且高於OECD國家的中位數，也高於日本、韓國；此外，國民憂鬱比例高，衛福部曾統計台灣約8.9%民眾有憂鬱症狀，約200萬人，其中重度憂鬱高達5.2%，約125萬人。

而依據衛福部委託研究報告顯示說明，2024年護理師缺口最高達2萬4千人，護病比高、就業環境差，留不住人才，醫療品質勢必大幅下滑；科學權威期刊《NATURE》2023年指出空汙對身體影響大，可能讓身體處於慢性炎症，導致肺癌，台灣人也會擔心因空污及PM 2.5，造成肺腺癌機率高；疫苗採購讓7成民意有疑慮，認為政府應公開所有採購疫苗的文件及資訊。

侯友宜說，2020年開始，台灣平均壽命「倒退嚕」，從81.32歲降到79.84歲。台灣擁有全世界最好的健保，國人平均壽命卻輸給南韓、日本、新加坡，「執政黨不該感到汗顏嗎？」。

侯友宜批，民進黨全面執政快8年，台灣人日子不但沒過比較好，更看到醫療環境下滑、台灣人健康品質劣化，病人及家屬背負沉重經濟負擔的痛苦吶喊，民進黨的賴清德「醫師」主席，到底有沒有聽到人民的聲音，「是刻意選擇聽不見，還是害怕面對？」

侯友宜也提到，日前提出的「80歲以上長者取消巴氏量表」及「70至79歲患有癌症二期以上長者，以及有特殊重大傷病以上長者，亦可取消巴氏量表」，就是希望能減輕家屬負擔，並解決家庭照顧者的壓力與負擔，獲得廣大基層民眾迴響。未來他當選總統，一定會在強化醫療投資、健康唯一的政策願景下，落實「五箭優先」主張，讓全民健康快樂有希望。