郭台銘違諾選總統　黃士修：因見侯友宜民調弱、朱立倫無整合

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選，違背當初支持侯友宜的承諾，衝擊在野陣營，國民黨首當其衝，國民黨籍雲林縣長張麗善就直言，郭逕自宣布參選毫無誠信可言，且破壞泛藍團結。郭營發言人黃士修今（31）日受訪表示，黨主席朱立倫之前跟郭強調過，黨內泛藍、非綠、下架民進黨三步驟，這些不僅沒有進度，國民黨總統參選人侯友宜民調也未有起色，這些到底是在做什麼？郭台銘也不再期待換侯，因此才又起了參選的想法。

郭台銘28日宣布獨立參選2024總統大選，將發起連署取得候選資格，攪亂三腳督選情，國民黨發言人楊智伃深感遺憾，認為郭台銘若失去誠信「那跟民進黨有什麼不一樣？」呼籲郭台銘走入基層，看見藍營支持者的無奈與厭煩。

郭台銘主流民意大聯盟發言人黃士修，今日上午接受資深媒體人周玉蔻「新聞放鞭炮」廣播節目專訪時直言，國民黨內徵召充滿瑕疵，當初朱立倫把十幾分民調拿出來放在桌上，而郭台銘平時也沒有接觸這個，當然充滿困惑，況且當時「內定說」已延燒兩個星期，最後文傳會公布的證據，也讓人覺得很不公平。

黃士修續指，5月中之後郭台銘充滿挫折感，直到6月、7月侯友宜民調下墜，郭想起朱立倫之前跟他強調過，有黨內泛藍、非綠、下架民進黨三步驟，但他看不僅沒有進度，侯友宜民調還未有起色，「這些到底是在做什麼？」郭台銘也不再期待換侯，因此才又起了參選的想法。