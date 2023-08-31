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陳時中任賴清德北市主委「英賴合作」？　潘孟安：是過度解讀

▲▼2024賴清德競選總統各縣市競選總部三長授證會議。（圖／記者陳煥丞攝）

▲潘孟安今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（31日）出席各縣市競選總部三長授證會議，擔任台北市競總主委的英系衛福部前部長陳時中與會，媒體好奇此舉是否代表「總統蔡英文人馬」進入賴團隊？對此，總幹事潘孟安說，這是過度解讀；英系立委羅致政則強調，本來這場選舉就是跨越派系，以團結的部隊打選戰。

潘孟安今天會前接受媒體聯訪時，媒體詢問，陳時中擔任台北市競總主委，是否代表「蔡人馬」進入賴團隊？潘說，這是過度解讀，能夠延續本土政權執政，引領國家進步繁榮，才是大家所期待。

對於今天的活動，潘孟安說，因為辦公室沒辦法容納那麼多人，所以才來台大國際會議中心召開常態性的會議，先前各縣市競總已分別開過多次籌備會議，推出主任委員、總幹事、執行總幹事，今天特別召開各縣市會報，分配未來競選期程等工作，賴清德也將特別前來，向與會者請託、加油打氣，盼大家在面對每個縣市不同的選舉結構、選民結構、選區特色，分進合擊，分工合作，達到最好的效果。

陳時中稍早在曾擔任其台北市競總總幹事的新系立委吳思瑤陪同下，前往台大國際會議中心開會，對於媒體詢問「英賴大團結」議題，他簡短回應說：「對！」吳思瑤說，台北市要全力以赴，打贏這場選戰。

羅致政受訪則表示，本來這場選舉就是跨越派系，大家一起合作，相較於在野黨陣營，民進黨不分派系、全黨一起合作，今天的活動就是要展現民進黨完全團結在一起，「沒有任何人有不同的意見」，相信以這樣團結的部隊打選戰，「我們充滿信心」。

羅致政說明，新北市已經開過幾次籌備會議，照節奏來走，由余天大哥擔任主委，蘇系立委吳秉叡擔任總幹事，所有立委、議員都就定位了，新北市是全國選票、立委席次最多的縣市，是關鍵的戰場，新北贏的話，全台灣就會贏。

此外，擔任桃園市競總主委的國策顧問范振修說，對於桃園選情很有信心，因為「大家都覺悟了」，要團結起來，現在就像醫生開了很多刀，成功和失敗的機率比較多，就容易被人家攻擊，不過，桃園客家地區都非常支持賴清德。

對於立委選情，范振修說，這次民進黨立委一定會跟賴清德一起上來；至於有信心拿到幾席？他直言，「要看他們造化」，因為距離選舉投票日還有一段時間，大家應該團結起來愛台灣。

▲▼2024賴清德競選總統各縣市競選總部三長授證會議。（圖／記者陳煥丞攝）

▲羅致政接受媒體聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

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