翁章梁沖繩行銷嘉義縣精品咖啡　揚升國際曝光度

▲ 翁章梁將帥頹前往沖繩推廣嘉義縣精品咖啡 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣咖啡逐步走向精緻化，首辦國內咖啡莊園規範，經種源確認（咖啡身分證）、田間管理、國內外驗證、生產與加工場域外部環境、安全與衛生管理等六項審核標準，遴選「五星級咖啡莊園業者」，縣長翁章梁9月5日至8日，將率領9組五星級業者前往沖繩舉辦風味推廣，擴展國際行銷管道，刺激業者交流，提升銷往沖繩可能性。

行前分享記者會30日在縣府舉行，五星業者帶來自家好咖啡，翁章梁、沖繩縣產業振興公社台北事務所長上江洲辰德、縣農會總幹事黃貞瑜、嘉義縣咖啡產業發展協會理事長鄭虞坪、台灣咖啡研究室計畫主持人林哲豪、各級民代到場攜手業者啟動飛行儀式。

農業處表示，截至目前已近100位日本咖啡師及採購商爭相報名沖繩交流活動，莊園主將藉講述五星級莊園的風味故事、沖煮分享，讓沖繩精品咖啡師品嚐嘉縣獨有的高山咖啡風味，創造國際曝光度，這次包括阿里山鄉、梅山鄉、番路鄉、竹崎鄉及中埔鄉等不同海拔、品種風味的莊園業者前往。

上江洲辰德所長今特意以中文向大家打招呼，感謝縣府邀請參與行前分享；他相信業者在沖繩一定能有好的收穫，藉此機會搭起台日友誼橋梁，也希望日後有更多機會與嘉義縣優質的農產交流。

嘉義縣目前有200位精品咖啡農透過咖啡三部曲建置計畫深耕各咖啡產區，持續朝向品牌化、國際化、標準化邁進，放眼世界咖啡產地，沒有一個像嘉義縣位於北回歸線經過的頂級產帶，咖啡果實厚實、鎖住最美好風味精華，從機場到產地僅需3個多鐘頭車程，得天獨厚的條件更適合往國際發展。

林哲豪指出，台灣生產咖啡成本較高，「精品咖啡」就成為重要指標，增加附加價值、並帶往潛在消費市場接觸，有助全體咖啡農的品牌、經濟提升。過去咖啡在農作物裡受到的補助相當少，現如今國內市場蓬勃發展，大家都開始喝咖啡，生產者逐漸集中發展，經翁縣長全力推動帶往沖繩，是一項重要里程碑。

鄭虞坪表示，阿里山咖啡今年開始總種植面試已超過200多公頃，總量可達到200噸左右，大家致力協助小農拓展行銷通路，讓好咖啡除了留在台灣，也能夠讓國外朋友喝到台灣的驕傲。

翁章梁說，嘉義咖啡經國內賽及國際賽事認可，在全世界已有一定知名度，日本很喜歡阿里山系的咖啡，沖繩目前有600多家咖啡廳，更是重要的國際觀光景點，與台灣距離也很近，從各面向來看都很適合銷往當地，此行除交流，更會拜訪當地政府機構及參訪咖啡廳了解銷售情形，盼深化台日關係。