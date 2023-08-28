3大生活習慣「竟是長壽秘訣」　他曝：多坐地板也有效

▲專家認為，沖繩居民經常坐在地板上，也有助於延長壽命。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

長壽文化研究機構「藍區」（Blue Zones）創辦人布特納（Dan Buettner）率團走訪全球5大長壽地區，探討居民飲食習慣及生活方式等。他發現，這些人們的生活習慣經常涉及大量卻低強度的身體活動，長時間下來，可能達成與運動類似的益處，有助於降低疾病風險，增強體力及活力。

布特納同時是《紐約時報》暢銷作家、製片人及知名演說家，他分析日本沖繩、加州洛馬林達（Loma Linda）、希臘伊卡利亞島（Ikaria）、義大利薩丁尼亞島（Sardegna）及哥大黎加尼科亞（Nicoya）的長壽現象，並在即將上線的Netflix紀錄影集《長命百歲：藍色寶的奧秘》（Live to 100: Secrets of the Blue Zones）中，講述相關發現。

►離開椅子或沙發，花更多時間「坐在地板上」



布特納表示，沖繩的人瑞數量超過全球平均值，其生活特點之一就是屋內家具相對較少，意味著居民經常要坐在地板及軟墊上，在起身與坐下之間，不知不覺運動及使用到更多肌肉，「我們發現一名103歲居民每天會站起來和坐下30次。這就像是蹲了30次。他們在強化他們的核心及下半身。他們在改善他們的平衡感。」

▲專家認為，親自做家事也有助於保持活動量。（示意圖／達志影像）



►「保持住家乾淨」可能也會讓你更健康

布特納發現，在哥斯大黎加的尼科亞，居民更習慣親手做家事，而非仰賴便利的家電或機器，有助於長期保持活動量，「保持房屋整潔、蒐集及準備食物等，涉及無意識的活動。在一整天結束時，相當於比『運動』還要更多的身體活動。」

►「園藝」也是保持活躍的輕鬆方法



布特納發現，許多沖繩居民都擁有某種形式的「花園」，而除草及澆水等活動，可以在不讓身體承受太多壓力的情況下，有效增加運動量，促進良好行動力、體力及耐力，成為「每天1、2個小時的低強度身體活動」。