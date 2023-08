3大生活習慣「竟是長壽秘訣」　他曝：多坐地板也有效

▲專家認為,沖繩居民經常坐在地板上,也有助於延長壽命。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

長壽文化研究機構「藍區」(Blue Zones)創辦人布特納(Dan Buettner)率團走訪全球5大長壽地區,探討居民飲食習慣及生活方式等。他發現,這些人們的生活習慣經常涉及大量卻低強度的身體活動,長時間下來,可能達成與運動類似的益處,有助於降低疾病風險,增強體力及活力。

布特納同時是《紐約時報》暢銷作家、製片人及知名演說家,他分析日本沖繩、加州洛馬林達(Loma Linda)、希臘伊卡利亞島(Ikaria)、義大利薩丁尼亞島(Sardegna)及哥大黎加尼科亞(Nicoya)的長壽現象,並在即將上線的Netflix紀錄影集《長命百歲:藍色寶的奧秘》(Live to 100: Secrets of the Blue Zones)中,講述相關發現。

►離開椅子或沙發,花更多時間「坐在地板上」



布特納表示,沖繩的人瑞數量超過全球平均值,其生活特點之一就是屋內家具相對較少,意味著居民經常要坐在地板及軟墊上,在起身與坐下之間,不知不覺運動及使用到更多肌肉,「我們發現一名103歲居民每天會站起來和坐下30次。這就像是蹲了30次。他們在強化他們的核心及下半身。他們在改善他們的平衡感。」

▲專家認為,親自做家事也有助於保持活動量。(示意圖/達志影像)



►「保持住家乾淨」可能也會讓你更健康

布特納發現,在哥斯大黎加的尼科亞,居民更習慣親手做家事,而非仰賴便利的家電或機器,有助於長期保持活動量,「保持房屋整潔、蒐集及準備食物等,涉及無意識的活動。在一整天結束時,相當於比『運動』還要更多的身體活動。」

►「園藝」也是保持活躍的輕鬆方法



布特納發現,許多沖繩居民都擁有某種形式的「花園」,而除草及澆水等活動,可以在不讓身體承受太多壓力的情況下,有效增加運動量,促進良好行動力、體力及耐力,成為「每天1、2個小時的低強度身體活動」。