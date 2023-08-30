「狂燒紙紮屋」給往生者！命理師曝殘酷真相：通通收不到

▲燒紙錢和紙紮品給往生者，是傳統民間習俗。（示意圖／CTWANT提供）

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傳統民間習俗中，會給過世的親人燒紙錢，而隨著時代進步，金紙種類五花八門。對此，命理師江柏樂坦言，紙紮品會隨著時代變化，但有些東西往生者收得到，有些卻收不到，原因也曝光了。

江柏樂接受《三立新聞》訪問，指出習俗上「紙紮品」主要是燒給先人用的，金紙就是代表錢，但後來演變成元寶、金條、信用卡、銀行、美金等，在陰間本來就沒有，就算收到也無法使用。尤其「紙紮房子」更是完全收不到，因為先人的陰宅就是塔位或墳墓，骨灰在哪就住在哪，燒了房子先不談收不收得到，就算收到用處也不大，因此可以不用多花錢買這些紙紮品。

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至於現代許多創意紙紮品，江柏樂表示，生活用品基本上都收得到，像是衣服、汽車、化妝品等，但3C用品要考慮一下配套問題，「如手機燒了，卻沒有搭配基地台、sim卡，那收到了怎麼會有用？」

▲命理師江柏樂直言，有些紙紮品先人收不到。（示意圖／翻攝自pixabay）

不過，命理師楊登嵙則認為：「好人上天堂、壞人下地獄，不好不壞，也就是一般人就在中間」，上天堂、成神做佛的人，自然用不到紙紮品，壞人下地獄也收不到，但一般人可以享用各類紙紮供品，紙紮屋自然也可用到。

雖然2位命理師的看法略有不同，但都異口同聲指出，這些說法是針對傳統習俗角度來看，畢竟燒紙紮品是一項傳統，傳統一樣是人想出來的，對活人來說是表達一種對於先人的思念，「以現代環保角度來說，我們保持一定傳統、適度即可，既可減碳也減輕支出負擔」。

◎民俗說法，僅供參考。

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