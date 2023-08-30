賣到缺貨！大陸民眾瘋搶「核輻射檢測儀」　測出自家輻射量最高

▲中國大陸的核輻射檢測儀被搶購一空。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

日本福島第一核電廠於24日開始排放核廢水到太平洋，不只讓中韓台等國掀起「囤鹽潮」，就連中國大陸的核輻射檢測儀也被搶購一空。對此，有民眾收到貨品後便開始四處測量，沒想到卻意外發現核輻射量最高的地方，竟然是自己的住家！

據《環球網》的報導，許多核輻射檢測儀產品的介面上都會顯示，儀器可以測出X射線、β射線等輻射，也可測量食品、化妝品、大理石等，因此完全可用於室內的居家測量。

對此，浙江人夏雲琪也向記者表示，因為家住沿海城市，生怕受核輻射影響，因此他也買了一個測量儀。沒想到在住家和社區周圍測試後，他發現家裡顯示的輻射值最大，「在戶外測量，儀器顯示只有0.06-0.08μSv/h，但拿到室內反而升高了，有0.1-0.2μSv/h。」

有人因此懷疑，是不是建材可能含有輻射？記者為此在8月29日來到位於上城區的中豪建材市場，並諮詢了幾家販售石材、板材、裝飾材料、陶瓷衛浴的店家。老闆們都聲稱，自家產品沒有輻射，不過他們並沒有拿出核輻射相關的檢測報告，石材上也沒有標註安全等級。

其中一位店主聲稱，花崗岩、大理石等石材都可能會出現輻射問題，因為天然石材含有一些天然礦物，可能存在一些對人體有害的元素，但消費者選購時不必過分擔憂，因為「要說放射性的話，其實我們身邊很多東西都有放射性，只要不超過標準就對人體無害，我們生產的原材料都是經過檢測的，不會出現輻射量超標的情況。」

另一位老闆則指出，「一般而言，天然大理石輻射相對高於人工大理石。如果擔心輻射問題，建議選擇人工大理石。的確有不少人在選購大理石材時會擔憂輻射，如果有買家特別擔心輻射，我會告訴他們不用糾結，買人造的。」

瓷磚店老闆黃進也提醒，如果擔心輻射、甲醛等一些裝修材料可能存在的危害，建議選擇正規的廠家，知名的品牌，並且在裝修材料的時候問清楚相應的質檢標準和質檢證書。

對此，廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強則告訴記者，「受檢測方式和精度限制，老百姓自己購買核輻射檢測儀測量意義不大。在家裡頭測輻射值有波動，跟建材可能有一定關係。」

事實上，為驗證「大理石輻射危害健康」的真實性，中國官媒《央視》過去就曾做過調查報導，當時清華大學輻射防護辦公室常務副主任朱立在建材市場上，使用專業儀器對大理石輻射的放射值進行現場檢測。結果顯示，幾款大理石樣品均屬於A類建材，可以安全使用，使用範圍不受限制。

而《央視》也對市面上各類建材的放射性，請權威機構進行了科學檢測。檢測人員事後表示，「送檢的大理石樣品，檢測出的放射性均較低，甚至比木材、玻璃和瓷磚還要低，但都在國家對於放射性的控制標準之內，因此不必恐慌。」

至於在家中測得的核輻射值究竟要多少劑量才是安全的？記者詢問國家核安全局官網發現，中國國家標準對公眾接受的輻射劑量限值為每年1毫西弗（mSv），這與國際原子能總署設定的標準是一致的。

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