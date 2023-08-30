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「3生肖」中元節財運開始飆升！財神庇佑「錢路大開」旺到擋不住

鬼節將至財路也開，貴人到、新戀情也可能來敲門。（示意圖／PIXABAY）

▲隨著中元節的來到，有3生肖運氣好轉，財運爆棚。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

今（30）天是一年一度的普渡、為亡靈祈福赦罪的中元節，又被稱為七月半（農曆7月15日）、中元普渡、鬼節，也是佛教的盂蘭節，是祭祀孤魂野鬼的大節日，在普渡好兄弟、祈求平安之際，當然也希望求得好運氣，搜狐運勢帳號「手相學生肖星座運勢」便分析指出有3生肖，從8月30日至9月18日的財運特別強，財富說到就到，擋也擋不住。

生肖牛

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牛年出生的人，將會有綿延不斷的好運氣，並將收穫滿滿、驚喜不斷，而工作事業上順風順水，有望升職加薪，財運穩步提升。屬牛的人特別善良也很仗義，會將好運氣帶給身邊的人；桃花愛情方面，單身者將有機會邂逅心儀對象，譜寫出新的戀曲，有伴侶者則和伴侶感情穩定。建議有了想法就該馬上動身去實現。

生肖兔

兔年出生的人，吉星庇佑、運勢漸入佳境，事業蒸蒸日上，而隨著貴人星的降臨，貴人也會不請自來，讓財路大開、資金大增。另外，在戀愛運勢方面，單身者會有很多機會結識新朋友，也可以趁著貴人運強的時期，拜託長輩幫忙撮合，為自己介紹有發展機會的戀情。

生肖豬

豬年出生的人，從6月起運勢就直線上升，尤其財運上有八方貴人相助，也受到財神的庇佑，正財穩橫財發，收入會大大增加、存款飆漲，從此青雲直上，大進財源、紫氣東來，擋也擋不住。建議要好好把握住好的機遇，讓財運可以一路旺到底，說錢來錢就來，最後事業有成，平安幸福。

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