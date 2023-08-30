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上大學「老媽突送入學禮」新生妹驚呆！　一票人狂讚：超開明

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

現在父母管教孩子的方式漸趨開明，一名大學新生透露，和母親就像好閨蜜一樣，連交往的事也無所不談，上周媽媽突然談起關於性的話題，除了提醒她要好好保護自己，甚至決定帶她去裝避孕器，作為入學禮物，讓她又驚又喜。

「我媽真的是世界最酷的媽媽！」女網友在Dcard娓娓道來，平時她和媽媽的相處模式，就像閨蜜般無話不談，交男友進度到哪也會聊，基本上沒什麼禁忌，即便如此，她偶爾仍會被母親的開放程度嚇到。

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上周，母親突然叮囑道，「女生要好好保護自己，不要跟XX（男友綽號）在那邊亂搞，不好好避孕就未婚懷孕，我跟爸爸不想太早當阿公阿嬤。」

眼看她錯愕不已，母親連忙解釋，他們並沒有反對什麼，但她的體質不適合吃避孕藥，加上戴套仍有風險，有時候過程中會脫落或破掉之類的，於是詢問道「要帶妳去裝避孕器嗎？」

後來，母女倆真的到婦產科報到；醫師也介紹了兩種詢問度較高的避孕器，而避孕球屬於較新型的避孕器，形狀跟材質都不一樣，暑假期間蠻多女生來裝的。

▲▼業配截圖-曜亞影音-私密處保養 。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，原PO不禁笑說，「一直都知道媽媽是個很知性的新時代女性，但沒想到今年上大學，居然從自己爸媽那收到避孕球這禮物，還可以跟媽媽聊很多性自主的問題。」

而網友們看完羨慕不已，紛紛回應「天啊～媽媽很開明，讚讚，馬上收藏這篇，以後可以這樣保護我女兒。現在資訊越來越發達，以後孩子也越來越早熟，一直不知道這方面如何引導，這篇真的可以參考」、「有這種明理媽媽真好，我媽只會叫我不要亂來，說最好不要發生關係！然後整天罵」、「看這種文都覺得像在看小說一樣，覺得不可思議，怎麼會有這種媽媽存在」、「好羨慕大家都有開明的爸媽」、「我阿嬤以前也有把我找去她房間，提醒我做愛要戴套，不然就會像她一樣可憐XD」。

另外，泌尿科醫師戴定恩則提醒，不管哪種避孕方式，都應根據個人的健康狀況及需求進行選擇；還有無論男女，除了結紮手術或不行房，否則沒有100%不會懷孕的避孕方式，如果不想太早當爸媽，還是要多留意。

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