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山道女神IG吸5萬粉！他喊賣掉了「賺進4年學費」　議價對話曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram）

▲該帳號已累積5.3萬位粉絲。（圖／翻攝自Instagram／@nanshe_______88）

記者曾筠淇／綜合報導

Eric Duan創作的「山道猴子的一生」爆紅，上、下2集都有超高討論度。隨著影片爆紅，有粉絲便在IG上建立「角色帳號」，其中「@nanshe_______88」目前已累積5.3萬粉絲。疑似是該帳號經營者的網友昨（29日）晚突然發文，表示他已經把帳號賣掉了，因為對方開的價格實在太高，可以繳完大學4年學費。

Eric Duan先前曾在YouTube頻道上表示，他只有經營YouTube這個平台，僅該帳號的內容才是他本人發布的，其他IG、FB等，若有「山道猴子」相關帳號，「都是粉絲或路人自行建置，我沒有介入也沒有提供任何圖片素材，如果有二創也是他們做的」。

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針對IG帳號「@nanshe_______88」，Eric Duan透露是一位瘋狂粉絲自己開的，且對方有向他承認，「他跟大家互動有夠好笑，然後還一堆人約跑山跟外拍，大家冷靜一點」。

►相關報導：山道猴子超多二創！創作者發聲明「情況越來越失控」：沒用IG、FB

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

▲▼Eric Duan先前曾發布聲明，說他只有經營YouTube。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

除了「@nanshe_______88」，該粉絲（帳號經營者）還開了小帳，並透露有人正詢問業配事宜。此外，他也有發文貼出對話截圖，表示有人想要買他的帳號，若粉絲數2.5萬人可賺5至7萬元，「對一個窮學生而言真的超多，但我會堅持不賣的」。後來他再度發文，原來求買帳號者又開了更高的價格，想以10萬元購買。

該粉絲當下似乎仍拒絕販售帳號，所以後來還在小帳的限時動態上寫下，「X北我開始後悔了，10萬我要打工半年」。

如今，疑似是帳號經營者的男網友在Dcard上，以「我是山道女神nanshe，我把帳號賣掉了」為標題發文，劈頭就先道歉，說他本來在小帳說過他不打算販售帳號，但因為價錢實在太高了，足以繳完4年大學學費還有剩、能減輕家裡負擔，所以還是決定賣出。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲帳號疑似已售出。（圖／翻攝自Dcard）

男網友貼出大帳、小帳的登入畫面，並說他有去了解買方的運營方式，確認不是詐騙、博彩類型，才決定放下nanshe的身分，不讓自己後悔。他也說自己很喜歡與大家互動，覺得很有趣，之後無法再使用該帳號，所以又開了一個新IG，大家不嫌棄的話可以追蹤，很抱歉沒能堅持下去。

貼文曝光後，底下網友看法不一，「X！你是男的喔」、「蹭得好也是他的本事，他做的就是經營山道猴子女主的人設」、「4萬追蹤就能賣這麼多錢喔」、「你完全掌握住流量密碼，超強」、「等等！大學學費是50幾萬嗎？4萬多（現為5.3萬）可以賺到50幾萬嗎」

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼IG經營者本來堅持不賣帳號。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram）

也有網友直呼，「蹭別人賺錢，賺完了還想開另一個繼續賺嗎」、「先保存文章，不排除詐騙想要逃脫嫌疑的可能」、「追你下一個帳號是要繼續讓你賺下一桶金嗎」、「感謝告知，退追了」、「把舊的賣掉，上來發文公告一個新的，未來等新的賺夠粉絲之後再賣掉，你這個套路」、「這些錢不是應該還給作者嗎？這樣算盜用吧」、「出爾反爾賣帳也就算了，畢竟錢真香，但不用冠冕堂皇講這麼多，好像自己多不得已，既然拿錢又想立牌坊，這樣就噁心了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram）

▲經營者曾說自己後悔沒賣帳號。（圖／翻攝自Instagram）

面對質疑，男網友則回應，他知道大家喜歡的是Eric Duan創作的角色，「但在角色帳號裡面自問是最投入角色，也是把山道女神互動得很不錯了」。

針對賣帳號一事，《ETtoday新聞雲》已私訊聯繫「@nanshe_______88」、小帳、新帳號了解情況，但截稿前尚未獲得回覆。

▼男網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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