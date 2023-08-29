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店員拿出冷凍包！他酸八方雲集牛肉麵「跟KTV一樣」被嗆爆

▲▼八方雲集。（圖／記者項瀚攝）

▲原PO吐槽八方雲集反被嗆爆。（圖／記者項瀚攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

八方雲集鍋貼、水餃、麵食都很受歡迎，8月初還開賣牛肉麵「八方一號」，有紅燒、清燉、麻辣3種口味。有人近日經過八方，看到店員從滾水裡撈起袋裝的冷凍牛肉湯，驚訝牛肉麵居然是冷凍食品，吐槽跟KTV的牛肉麵一樣煮法。見狀，就有人搖頭直呼，「很多大連鎖都有中央廚房，沒常識真的要多看電視。」

有網友在Dcard發文「八方雲集的牛肉麵是冷凍食品」，說他恰巧看見店員在準備牛肉麵的過程，「只見店員從滾沸的水裡撈起塑膠袋包裝的『冷凍牛肉湯』，剪開、倒進碗裡，再放入青菜與煮熟的麵條」，這一幕令他「哈」了一聲，吐槽「跟KTV的牛肉麵煮法一樣，還賣得不便宜，還好我沒吃過！」

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不過，底下馬上有人反駁，「了解一下什麼叫中央廚房（工廠）吧！讓各家店自己煮，煮的人不同，味道一定不一樣，公司不如出個SOP把關品質，而且產品出問題才好溯源」、「所有店都是這樣，才能確保品質相同」、「企業都這樣啊！要那種熬的去小店啦！沒見過世面喔？」

還有網友直呼，「冷凍食品不代表不好啊」、「為什麼台灣人都會有那種冷凍包裝就是便宜爛貨的概念？實在想不透」、「超愛買冷凍食品，方便又可以保存很久。」

「八方一號」經典牛肉麵系列共有紅燒、清燉及麻辣3種口味，售價168元至178元，8月1日起在全台八方雲集900多家門店開賣。

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