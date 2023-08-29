工讀生做1個月「詭異消失」　菜鳥主管一看崩潰：怎麼賠公司

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名年輕主管崩潰表示，有位工讀生上班1個多月，負責各部門庶務，手裡也握有訂餐公費；怎料，對方昨日早上突然未到班，公司的行政資料更不翼而飛，讓他不知如何是好，苦嘆「第一次帶人就發生這種事，好衰。」

網友昨在Dcard發文提到，工讀生才來上班1個多月，工作內容是各部門庶務，「今天早上他沒來上班，同事跟人事打電話都沒回，連一句話都沒通知。」

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不僅如此，同事早上工作時發現，工讀生到職以來的行政資料都不見了，還有一張卡是幫忙買便當跟行政用的，裡面餘額有兩千多塊錢。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

原PO焦急說道，「我算是他的主管，這陣子都是我在帶的，這樣我是不是要賠公司錢？不見的資料怎麼辦？1個多月份怎麼補啦！那如果我不處理，公司是不是會告他？」

對此，網友們紛紛回應，「曠職被解雇是小事，東西不還變成業務侵占，他一輩子就很難找到好工作了」、「你是主管然後不會處理這事件嗎？讓人事通知他歸還卡片跟辦理離職手續啊」、「公司資料被竊盜，導致資料外洩這還不嚴重？你不會處理的話就往上通報吧」、「不告他要幹嘛」、「先確認他還活著」、「你如果有他的聯絡資訊，先聯絡他一下，沒有再請人資處理，資料不見的話，看他是整個複製走還是弄不見了，或許是弄不見，然後怕被你罵及被追究責任，不如自己先離開」。