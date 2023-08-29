長期「偷拍妹妹洗澡」！哥哥被抓包噁辯：妳身材太好我忍不住

▲女網友在哥哥電腦內發現許多她洗澡的影片跟照片。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

偷拍自己洗澡的攝狼竟是親哥哥！一名女網友學生時期就發現哥哥會把手機放在浴室偷拍她洗澡，由於來不及留下證據，之後只能小心提防，直到前陣子突然察覺浴室天花板角落有台攝影機，快30歲的哥哥先是謊稱遭到威脅，最後鬧到要報警才坦承因為她「身材太好」，才會忍不住偷拍，噁心的舉動讓她下定決心絕不姑息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「被哥哥偷拍洗澡了好久…」原PO在Dcard訴苦，表示由於爸媽工作忙，從小到大兄妹倆都是姑姑照顧，在她國中時期，洗完澡的哥哥多次說他手機放在浴室，怕有濕氣要她不要拿出來，原PO沒想太多照常盥洗，卻在途中聽到快門聲。

直到某天原PO在兩人共用電腦內發現，有個資料夾裡盡是她洗澡的影片跟照片，甚至有她半夜睡裙被掀起露出內褲的近照，後來哥哥買了新電腦設了密碼，因為來不及存證，所以沒向父母揭發。

此後原PO都會確保浴室上方的櫃子沒有手機才敢洗澡，在家也不再穿裙子，多年來未察覺異樣才稍微安心下來。殊不知前陣子原PO洗澡時抬起頭，竟發現天花板有一台攝影機，她馬上拍照存證，詢問姑姑得知在她洗澡前，哥哥才進去過。

但哥哥沒有馬上吐實，瞎扯因為在色情網站上傳別人的泳裝照，被當事人朋友威脅，逼他錄下妹妹洗澡的畫面，承諾會收集資料報警。直到原PO前幾天當面質問，才知道哥哥根本沒報警，也沒把偷拍影片刪掉，逼著對方當面刪除錄影準備離開時，哥哥才坦言其實沒有人威脅他，告知偷拍只是因為原PO「身材太好」才會忍不住。

原PO聽完感到非常噁心「難道因為我身材好所以就可以偷拍了嗎？」在網友建議下，決定大義滅親蒐證跟朋友去報警，等經濟獨立後也會搬出去住。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌 讓愛貓愛犬免疫升級 限時↘$450

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399



更多鏡週刊報導

巨乳錯了嗎？不爽女老師太豐滿 恐龍家長竟惡意投訴虐童

正妹網紅高跟鞋慘被打手槍 傻眼「摸到液體」怒公開噁男長相

宅男女神私密片傳外流「各種刺激姿勢」 本人氣炸：不是我