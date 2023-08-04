▲2023世界客家博覽會「台灣館」一次看見全國14縣市客家

▲「2023世界客家博覽會」以「Travel to Tomorrow天光日个客家」為主軸。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023世界客家博覽會」以「Travel to Tomorrow天光日个客家」為主軸，象徵「未來的客家、明天的客家」，更是全世界首次以客家文化為主題的「世界客家博覽會」，於8月11日在桃園青埔熱鬧登場。正式開展前，主辦單位3日舉辦媒體踩線，搶先開箱「台灣館」及「世界館」2大主展館，本次結合桃園智慧城市特色的策展內容也提前曝光。

▲2023世界客家博覽會「台灣館」策展團隊。（圖／新聞處提供）

為展現從台灣客家連結世界客家的理念，媒體踩線團首先參觀「台灣館」。台灣館以「扎根與共榮：有客當靚(最美)」為策展主題，一進入展館，大量體的3大主題策展就非常吸睛。藉由「適應台灣」講述客家族群扎根台灣的生活與文化；從「豐富台灣」展現客家族群對自身乃至台灣的貢獻與影響；在「共享台灣」集結當代客家族群的自信與創意，呈現台灣客家在不同時代的轉變。

▲想學客語？讓客語Ai機器人來教您。（圖／記者楊淑媛攝）

台灣設計研究院副院長林鑫保表示，「台灣館」邀集全國14縣市共同策展，最大亮點在於可一次開箱認識全國14縣市的客家，展現客家多元的面貌，包含：都會客—台北市《發聲‧發生》、新北市《客之譯術》；接著進入台三線沿途的縣市，包含桃園市《客家無限之詩》、新竹縣《信念匯聚之地》、新竹市《客家煉金術》、苗栗縣《山項‧尋》、台中市《沐山之客—沐浴山林豐饒生態的山城客家》。

還有，南投縣《客中有客，南投好客氣》、雲林縣《覓覓詔安—百年文化釀造的神秘詔安風味》、台南《台南400‧客與同行—府城400年潛藏客家》、高雄《觸動未來客》、屏東縣《聚域六堆之客》；以及台九線沿途的花蓮縣《洄瀾縱谷好客》、台東縣《客家‧原鄉‧新故鄉》。

▲新北市《客之譯術》。（圖／記者楊淑媛攝）

「台灣館」內的各縣市展區，可以發現許多具有互動性及特效聲光的展示，也運用最新AI科技，教您說客語，讓逛展有更深刻的五感體驗，從中感受到客家文化不只是客家人的文化，更成為豐富台灣文化的多元色彩。

▲台北市《發聲‧發生》。（圖／記者楊淑媛攝）

另外，在「台灣館」對面的「世界館」則以球體動畫展演，認識世界客家。館內以「光的大劇場」為主軸，設計「序曲—走向世界」、「世界客家」、「點亮世界」、「攜手前行」等4大展區。

其中，「走向世界」展區的球體投影動畫展演，將展現客家在世界的發展旅程。接著「世界客家」呈現各洲的客家人口分布，並以一頂頂的穹頂，呈現各國的客家風情，導引出大伯公、客家獅、豬仔錢、船隻與過蕃歌等獨特的客家文化。

▲世界館內「客家名人堂」。（圖／記者楊淑媛攝）

「點亮世界」則特別規劃「客家名人堂」，介紹21位具有客家血統的名人，這些名人遍布新加坡、古巴、模里西斯、祕魯、夏威夷等地，從建國先驅、政治家，到藝文巨擘、商業、學術等各領域的佼佼者，讓大家看見客家人對世界的影響與深遠貢獻。

「2023世界客家博覽會」於8月11日登場迄10月15日，為期66天，除了桃園青埔內的「台灣館」、「世界館」二大主場館，還有兒童美術館、橫山書法藝術館、原住民族文化創意產業園區，以及895乙未保台紀念公園、永安海螺文化體驗園區、北區客家會館、台灣客家茶文化館、崙坪文化地景園區等８個副展館，各具特色，歡迎開展期間來桃園做客。