台電屏東區處中元普渡助弱勢　盡企業責任！愛心物資贈6機構

▲台電屏東區處致贈創世基金會屏東分院中元普渡物質 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台電屏東區處29日舉行中元普渡，援例結合普渡與公益，今年號召同仁樂捐6萬餘元善款購得1500公斤白米、罐頭、奶粉、水果及各受贈單位所需物資，由饒祐禎處長致贈財團法人屏東縣私立屏東啟智教養院等6機構，善盡企業責任，也讓社會更祥和。

除啟智教養院外，另捐贈創世基金會屏東分院、正德屏東愛心廚房、財團法人屏東縣私立基督教信望愛育幼院，以及屏東家扶中心等6個慈善機構與弱勢團體。

饒祐禎處長表示，台電每年辦理中元普渡活動，主要是祈求員工及承攬商工作夥伴交通、工作平安順利，並追思歷年因公殉職同仁，而捐贈白米與物資不但讓普渡十方無形眾生也照顧現世弱勢族群，讓愛像電力一樣，傳遍社會每個角落，讓活動更具意義。

台灣關懷急難救助協會林英美表示，協會長期提供弱勢兒少課後輔導與獨居寒士送餐，關懷弱勢街友送餐溫飽，感謝台電屏東區處向來對於睦鄰關懷等公益活動均不遺餘力，捐贈的物資有如及時雨，讓弱勢兒少及獨居寒士適度的幫助。

屏東啟智教養院推廣特殊教育與增進身心障礙者權益為目的，收容智能障礙同胞，提供家庭式照顧，訓練身心障礙者生活自理，培養社會生活適應能力；教養院賀藹棻組長表示很感謝台電所捐之物資，讓弱勢族群，都能感受到台電給予的關懷與溫暖。

創世基金會屏東分院林艾樺院長非常感謝屏東區處的愛心與熱心公益，基金會長年辦理植物人、老人、寒士等社會服務工作，台電藉此善舉呼籲大眾適時給與救助，也希望懷抱著感恩的心，引領更多企業一起善盡社會責任。