　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘇拉來襲！屏東台電人員機具全力戒備　進駐恆春半島+小琉球

▲蘇拉颱風來襲，屏東台電全力戒備防颱 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲蘇拉颱風來襲，屏東台電全力戒備防颱 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

中央氣象局今(29)日下午5時30分發布陸上蘇拉颱風警報，恆春半島首當其衝！台電屏東區處饒祐禎處長表示，已備妥搶修人員178名，昇空車55台、吊臂車39台及大小型工程車83台等設備機具全力戒備。

▲蘇拉颱風來襲，屏東台電全力戒備防颱 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲蘇拉颱風來襲，屏東台電全力戒備防颱 。（圖／記者陳崑福翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

另預派一組工作班先行進駐即將進入暴風圈的恆春、小琉球兩地待命，林邊、佳冬沿海養殖地區亦加派人力進駐，若發生停電事故，請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線或本(屏東)區處停電通報電話(08-7322111)。

台電屏東區營業處呼籲再生能源設置者加強巡查及加固發電設備，沿海養殖漁業則檢查備用水閘門、發電機等功能，避免災損，同時亦提醒商家之廣告招牌加裝漏電斷路器，以免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電屏東區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先醫療機構、政府重要單位及公用事業之公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設置「颱風停復電搶修通報查詢」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用。

ET快訊
快訊／2縣市率先宣布　明正常上班上課！
快訊／修烏龜的家　動物園女員工右腿捲入砂輪機
郭台銘登BBC首頁！「想當總統的iPhone億萬富翁」曝1隱
LIVE／蘇拉暴風圈明午觸陸　氣象局最新說明
快訊／陸警發布！首波警戒區曝「放颱風假機會最大」
「海豚灣戀人」童星殺人還慶功！　死者母淚：是種折磨
蔡英文出訪史瓦帝尼　綠白隨行4名立委名單曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／蘇拉颱風襲南部！南投、彰化明正常上班課

蘇拉來了！風力達標「可能放颱風假」地區曝　東西天氣兩樣情

長期「偷拍妹妹洗澡」！哥哥被抓包噁辯：妳身材太好我忍不住

中元普渡來了！命理師曝最佳時辰　求財要拜「這4種水果」

普渡必拜「經典1罐頭」　他一吃喊噁！老饕揭美味吃法：颱風天神物

前男友要結婚了！突加LINE提「荒謬1要求」...她傻眼：新娘知情

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

全國首創！　黃偉哲宣布推出ChatGPT生成式AI輔助學習平台

登革熱碰上開學日！環境部呼籲：留意颱風積水、做好「巡倒清刷」

LIVE／蘇拉暴風圈明午觸陸　氣象局最新說明

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

放手讓輪胎自由滾下坡　跳起飛高高影片超療癒

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

胡歌喊「5年不拍戲」觸怒粉絲！　親回：我跟大家看到的不一樣

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

《音樂主理人》秦宇子震撼唱出花蓮　嗓音超狂..動力火車顏志琳讚：有嚇到

快訊／蘇拉颱風襲南部！南投、彰化明正常上班課

蘇拉來了！風力達標「可能放颱風假」地區曝　東西天氣兩樣情

長期「偷拍妹妹洗澡」！哥哥被抓包噁辯：妳身材太好我忍不住

中元普渡來了！命理師曝最佳時辰　求財要拜「這4種水果」

普渡必拜「經典1罐頭」　他一吃喊噁！老饕揭美味吃法：颱風天神物

前男友要結婚了！突加LINE提「荒謬1要求」...她傻眼：新娘知情

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

全國首創！　黃偉哲宣布推出ChatGPT生成式AI輔助學習平台

登革熱碰上開學日！環境部呼籲：留意颱風積水、做好「巡倒清刷」

LIVE／蘇拉暴風圈明午觸陸　氣象局最新說明

蘇拉再示範「完美閃過台灣」技術！專家PO一圖　網笑：指叉球

貓咪不會抓老鼠被說沒用　他貼「恆溫手機架」邊看邊撸療癒破表

為麥當勞糖醋醬打起來！　美16歲少女「持刀捅死」朋友

網紅「嗨娶二房」喊多妻沒有錯！　大讚：有競爭才有好老婆

春風爆熱戀Yuri「專車接送」！啦啦隊好友發聲：希望有一個歸宿

8／30起核酸走入歷史！　國台辦：來往兩岸及經台灣中轉大陸免檢測

快訊／蘇拉颱風襲南部！南投、彰化明正常上班課

蘇拉來了！風力達標「可能放颱風假」地區曝　東西天氣兩樣情

台中開發4套房　管理員愣「自己小心」！他走一圈懂了：很精彩

核廢水入海！南韓核醫學專家：「多吃海鮮」比吃肉安全　原因曝光

想用手機拍猴子被搶走　妹子反被錄下慌張瞬間

生活熱門新聞

知名交友軟體「將停止營運」：避免用戶受害

蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

氣象局：17:30發布陸上警報！

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

蘇拉再南修！　最新各國路徑一致了

蘇拉路徑又南修　陸警發布時間延後

蘇拉暴風圈碰到！4縣市最可能放假

蘇拉還在增強！這天起南台灣整坨紫爆

3生肖財運強到無人擋　屬豬「月德星護佑」

他不會年輕男必備技能　貼文引戰

最快14:30發布陸警　首波警戒區曝

麥當勞薯條冷知識！麥粉驚呼：現在才知道

快訊／今年腸病毒首死！10個月大男嬰「發病當日亡」染D68型

更多熱門

相關新聞

蘇拉強碰年度大潮！旗津海水倒灌

蘇拉強碰年度大潮！旗津海水倒灌

蘇拉颱風來勢洶洶，且又強碰年度大潮，高雄市水利局表示，今（8/29）起至9/3沿海低漥區域應慎防海水倒灌、局部積淹水現象。旗津部分臨海低窪地區受到潮汐影響，今清晨5時40分左右已有發生路面積水情形，高雄市副市長林欽榮也特地前往視察防颱整備工作，指示抽水站及移動式抽水機應隨時待命啟抽。

傍晚陸警！明後風雨最強　氣象局說明

傍晚陸警！明後風雨最強　氣象局說明

蘇拉「交通異動懶人包」　23船班取消

蘇拉「交通異動懶人包」　23船班取消

是否放蘇拉颱風假？黃偉哲：會及早宣布　

是否放蘇拉颱風假？黃偉哲：會及早宣布　

4縣市有望颱風假　氣象局說明

4縣市有望颱風假　氣象局說明

關鍵字：

台電屏東區處蘇拉颱風恆春半島小琉球

讀者迴響

熱門新聞

童星王欣逸殺人案定讞　同夥也定讞

知名交友軟體「將停止營運」：避免用戶受害

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」！帶2物品被脫光搜身

蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

小提琴王子睡兄弟女友「爆發生4次性關係」！

氣象局：17:30發布陸上警報！

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

蘇拉再南修！　最新各國路徑一致了

人妻跟親戚「客廳激戰2次」！她喊：搞很久

推「棺材蛋糕」慶生！男友母氣瘋賞她巴掌

蘇拉路徑又南修　陸警發布時間延後

陳仙梅車禍！坐窗邊遭高速衝擊：那一秒好長好長

唐綺陽曝2023下半年桃花排行！最慘星座「12月後再考慮戀愛」

這群人突拋震撼彈「明年停更」！

更多

最夯影音

更多
《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」
IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

放手讓輪胎自由滾下坡　跳起飛高高影片超療癒

放手讓輪胎自由滾下坡　跳起飛高高影片超療癒

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面