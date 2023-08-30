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打臉郭台銘！行政院官員：計程車司機最早領補貼、相對多

▲▼ 郭台銘參加台北市計程車工會普渡餐會。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘參加台北市計程車工會普渡餐會。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘29日出席同場出席台北市計程車工會普渡餐會，郭在致詞時情緒激動，痛斥政府浪費納稅錢卻沒給計程車司機補貼，引來現場陣陣歡呼。但行政院官員打臉郭，強調計程車司機是疫情期間最早領到補助、也領相對多的族群，至少3個月有3萬補貼，培訓、防疫物資和油資補貼，總計可領6萬上下，直言郭所言非事實。

郭台銘致詞時激動表示他中午請問理事長，大家有什麼要求、需要他都會聽！並強調，他做事業一輩子，做了很多功課跟資料，他有賺錢秘笈報要給大家知道，也給理事長參考，除幫忙外也讓大家賺更多錢。

郭台銘也現場喊話，「我是無黨無派，我是人民最大黨，2300萬人民最大對不對？」郭強調，他選舉不用募款，用自己的錢不用欠人情。郭回憶，他1974年創業，前6年跟大家一樣都是運匠，「你們載的是人，我載的是貨」，他一早6點就出門去三重埔載貨，他跟大家一樣都是運將，辛苦、工時他都很了解。他還高喊，只要努力，大家都有可能變成台灣阿銘。

郭台銘提到，疫情期間政府給運將保險，他知道特斯拉怎麼算，以後政府有一筆基金給你們做保險，以大數據計算過馬路時，紅綠燈要停聽看，過馬路沒停車就會扣保險費，而用油要怎麼樣更少？郭誓言，他會找到科學解決方案，讓大家賺更多錢。

郭台銘還指出，政府出身的人只會花錢不會賺錢，他是運將出身的，把一塊錢當兩塊錢花；政府過去6年8年來浪費幾兆，為什麼計程車運將分不到？他痛批，政府亂花錢，買個疫苗防疫8000多億，卻聽說有計程車司機3年沒有收入，「為什麼不能給你們補貼？一定要找一個生意人、企業家出來，給你們更多錢，我出來是為了幫2300萬人民賺更多錢，我一毛錢都不要！」

但行政院官員私下透露，事實上，計程車業者在疫情期間是最早獲得補貼、相對領比較多的族群。早在2020年4月，時任行政院長的蘇貞昌即表示，政府發現金紓困，是發給真正弱勢、需要的人。其中光是計程車司機，每人每月就可獲1萬補助、共計3個月，等於計程車司機每人可領3萬元紓困補助。

另外，官員還提到，計程車司機還有交通部、各縣市政府交通局等加碼補助，而加入防疫計程車行列更可以有更多補貼，參加培訓課程最高可獲超過1萬8000元補貼，採買防疫物資、油資等也都有補貼，總計可以獲得超國萬的補貼，直言郭台銘的言論並非事實。

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