特技表演一半突燃燒！演員困鐵籠逃不了…活生生被「燒成火球」

記者鄭思楠／綜合報導

兩名演員在一鐵籠中騎摩托車表演，其中一名演員突然隨車墜落，籠內瞬間燃起大火，演員慘被燒成「一團火球」，這驚險一幕發生在山西省晉中一景區內。8月30日上午，該景區回應稱，事故造成一名演員受傷，已及時送醫治療。當地文旅局稱，此事已介入調查。

據《極目新聞》報導，多段影片顯示，在一鐵籠內，兩名雜技演員騎著摩托車沿籠壁高速轉圈，摩托車尾部不斷冒出火星。突然，一名演員隨車墜落至鐵籠底部，現場瞬間燃起大火，另一名演員則仍在籠子上半部分轉圈。現場不斷有觀眾高喊「快點救他」，有人打開了鐵籠的門，還有人拿起滅火器滅火。

▲摩托車鐵籠內表演時突然墜落起大火。（圖／翻攝自極目新聞）

8月30日上午，一名現場觀眾表示，此事29日下午發生於晉中市榆次區烏金山狂歡谷景區內，當天景區為了吸引遊客，提前免費發放了門票。

整場表演於當天下午3時開始，摩托車表演於下午4時許開始，表演開始2分鐘後就燃起了大火。「一開始我還以為這是節目效果，後來才發現是真的著火了，表演現場彌漫著一股煙味」，該觀眾說，在工作人員的提醒下，現場觀眾都及時從安全出口撤離了。

烏金山狂歡谷景區工作人員回應，此事故造成一名演員受傷，已及時送醫治療。30日下午，該表演將繼續正常演出。對於此次事故的原因和其他情況，該工作人員表示不清楚。

晉中市文旅局工作人員稱，本次事故導致一名演員的手和腿受傷，事發後區文旅局工作人員已介入，30日上午，他們也派了相關工作人員前往現場瞭解情況。榆次區文旅局工作人員則稱，具體處理情況需等待官方通報。