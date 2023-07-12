黃健瑋被爆拐人妻同居！下跪3百萬求和解　L男：他事後找黑道喬

記者邱中岳／台北報導

知名藝人黃健瑋被控性侵疑雲，12日又被爆出捲入婚外情風波，1名男子出面指控，黃在多年前在酒吧搭訕已婚女子，最後更在外與該女租屋同居，已婚女子丈夫知情後，透過徵信關係找到租屋處，並質問黃健瑋，黃坦承做錯事，還寫下3百萬和解書，事後又找來自稱竹聯幫成員出面，不願意支付和解金，還嗆「好人也有壞朋友」，讓男子感到相當無奈，看到黃又被爆出性侵事件，決定挺身而出揭穿假面具，但致電給黃經紀人卻無人回應。

據悉，知名藝人黃健瑋與妻子演出台劇《人選之人-造浪者》，近來遭1名女子出面指控「趁機性侵」，1名男子（以下稱L男）看到新聞後認出，黃健瑋就是2010年9月間於酒吧搭訕前妻的演員，還與妻子在士林區天母高檔地段租屋同住，讓該名L男感到相當不滿。

▲知名演員黃健瑋捲性侵疑雲，又被指控與人妻發生婚外情，找黑道出面喬事情。（圖／記者邱中岳翻攝）

L男表示，2010年間，前妻在酒吧與黃健瑋認識，事後妻子3天沒有回家，最後打電話表示「做對不起你的事情，所以不敢回來」，L男透過徵信關係查出前妻竟與黃健瑋同住在士林地區，立刻前往租屋找到房東說明原委，在門口等黃與妻子返家。

L男與朋友在租屋處門口等到黃健瑋返家，黃面對質問還拿出摺疊刀、伸縮棍防身，以防被L男攻擊，L男耐心說明原委後，黃下跪道歉，坦承當天在酒吧對L男妻子「下藥」，2人還交往發生婚外情，希望能夠透過金錢和解，並當場簽下合解書，表示懷孕的妻子腹中小孩由黃負責，並提出3百萬私下和解。

▲L男抓到黃健瑋與前妻婚外情，黃提出3百萬和解，最後還找黑道出面處理。（圖／記者邱中岳攝）

黃健瑋在當天支付6萬元現金後表示帳戶沒錢，要5天時間償還，但沒多久，黃健瑋就約L男在中山區吉林路的咖啡廳碰面，L男到場後現場出現10多名黑衣人，帶頭大哥還自稱竹聯幫成員，甚至嗆聲「壞人有好朋友，好人也有壞朋友」，還說道「我就是他的壞朋友」，竹聯幫大哥還聲明不願意繼續支付剩餘的金錢。

▲L男抓到黃健瑋與前妻婚外情，黃提出3百萬和解，最後還找黑道出面處理。（圖／Netflix提供、記者黃克翔攝）

L男指出，後來與妻子離婚，為了2女兒的監護權也打了多年官司，黃健瑋當初自願寫下和解書希望事情不要曝光，事後還找兄弟出面解決，原本只能忍氣吞聲，但後來發現黃又捲入性侵疑雲，且又在臉書上發表自清言論，決定不再姑息養奸，所以才會跳出來說明整起事件過程。

《ETToday新聞雲》記者致電給黃健瑋經紀人以及和解書上黃健瑋留下的電話，但均未得獲得回應。