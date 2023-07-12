　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃健瑋被爆拐人妻同居！下跪3百萬求和解　L男：他事後找黑道喬

記者邱中岳／台北報導

知名藝人黃健瑋被控性侵疑雲，12日又被爆出捲入婚外情風波，1名男子出面指控，黃在多年前在酒吧搭訕已婚女子，最後更在外與該女租屋同居，已婚女子丈夫知情後，透過徵信關係找到租屋處，並質問黃健瑋，黃坦承做錯事，還寫下3百萬和解書，事後又找來自稱竹聯幫成員出面，不願意支付和解金，還嗆「好人也有壞朋友」，讓男子感到相當無奈，看到黃又被爆出性侵事件，決定挺身而出揭穿假面具，但致電給黃經紀人卻無人回應。

據悉，知名藝人黃健瑋與妻子演出台劇《人選之人-造浪者》，近來遭1名女子出面指控「趁機性侵」，1名男子（以下稱L男）看到新聞後認出，黃健瑋就是2010年9月間於酒吧搭訕前妻的演員，還與妻子在士林區天母高檔地段租屋同住，讓該名L男感到相當不滿。

▲▼知名演員黃健瑋捲性侵疑雲，又被指控與人妻發生婚外情，找黑道出面喬事情。（圖／當事人提供）

▲知名演員黃健瑋捲性侵疑雲，又被指控與人妻發生婚外情，找黑道出面喬事情。（圖／記者邱中岳翻攝）

L男表示，2010年間，前妻在酒吧與黃健瑋認識，事後妻子3天沒有回家，最後打電話表示「做對不起你的事情，所以不敢回來」，L男透過徵信關係查出前妻竟與黃健瑋同住在士林地區，立刻前往租屋找到房東說明原委，在門口等黃與妻子返家。

L男與朋友在租屋處門口等到黃健瑋返家，黃面對質問還拿出摺疊刀、伸縮棍防身，以防被L男攻擊，L男耐心說明原委後，黃下跪道歉，坦承當天在酒吧對L男妻子「下藥」，2人還交往發生婚外情，希望能夠透過金錢和解，並當場簽下合解書，表示懷孕的妻子腹中小孩由黃負責，並提出3百萬私下和解。

▲▼知名演員黃健瑋捲性侵疑雲，又被指控與人妻發生婚外情，找黑道出面喬事情。（圖／記者邱中岳攝）

▲L男抓到黃健瑋與前妻婚外情，黃提出3百萬和解，最後還找黑道出面處理。（圖／記者邱中岳攝）

黃健瑋在當天支付6萬元現金後表示帳戶沒錢，要5天時間償還，但沒多久，黃健瑋就約L男在中山區吉林路的咖啡廳碰面，L男到場後現場出現10多名黑衣人，帶頭大哥還自稱竹聯幫成員，甚至嗆聲「壞人有好朋友，好人也有壞朋友」，還說道「我就是他的壞朋友」，竹聯幫大哥還聲明不願意繼續支付剩餘的金錢。

▲▼黃健瑋真老婆蔡亘晏（爆花）Netflix《人選之人 - 造浪者》黃健瑋 ETtoday專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲L男抓到黃健瑋與前妻婚外情，黃提出3百萬和解，最後還找黑道出面處理。（圖／Netflix提供、記者黃克翔攝）

L男指出，後來與妻子離婚，為了2女兒的監護權也打了多年官司，黃健瑋當初自願寫下和解書希望事情不要曝光，事後還找兄弟出面解決，原本只能忍氣吞聲，但後來發現黃又捲入性侵疑雲，且又在臉書上發表自清言論，決定不再姑息養奸，所以才會跳出來說明整起事件過程。

《ETToday新聞雲》記者致電給黃健瑋經紀人以及和解書上黃健瑋留下的電話，但均未得獲得回應。

ET快訊
熱炒店為何計較白飯？　陳嘉行：開店最怕這種
快訊／《生命中不能承受之輕》作者米蘭昆德拉逝世　享耆壽94歲
獨／「百帝剪髮」無預警倒閉　龐式騙局吸金上億
快訊／對答案！　數甲答案出爐
易淑寬急奔探視撲空！　兒殺警「已解送一般監獄」
快訊／才賣長榮又跳船！　台驊賣出6000張陽明
熱炒店無限期停業！他喊話北科大學生　「教1招」解白飯之亂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

才說完沒倒閉　百帝美髮最後2間店也掛上「員工旅遊」

北檢召開總統既立委選前策略會議　重點打擊選舉賭盤

新北幼兒園餵藥案不起訴！王薇君代家長發「4點聲明」：會提再議

合歡山上這棵樹「綠到不合理」！　他好奇心炸裂走近看…真相幻滅

濫發小船駕照！航港局技佐入獄　隔壁港警總隊9人「搭便車」下場曝

快訊／新北婦泳池內突往前趴　友人急呼叫！命危送醫搶救

快訊／下班注意！國3北上斗六段轎車聯結車碰撞　後方回堵2K

獨／「百帝剪髮」再爆龐式騙局！　債主控負責人違法吸金上億

到好友家烤肉過夜　噁男拉乾女兒小手DIY...賠60萬想緩刑夢碎

黃健瑋被爆拐人妻同居！下跪3百萬求和解　L男：他事後找黑道喬

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

6大胃王齊聚狂嗑100盤熱炒　共計2萬1！破店家20年紀錄

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

才說完沒倒閉　百帝美髮最後2間店也掛上「員工旅遊」

北檢召開總統既立委選前策略會議　重點打擊選舉賭盤

新北幼兒園餵藥案不起訴！王薇君代家長發「4點聲明」：會提再議

合歡山上這棵樹「綠到不合理」！　他好奇心炸裂走近看…真相幻滅

濫發小船駕照！航港局技佐入獄　隔壁港警總隊9人「搭便車」下場曝

快訊／新北婦泳池內突往前趴　友人急呼叫！命危送醫搶救

快訊／下班注意！國3北上斗六段轎車聯結車碰撞　後方回堵2K

獨／「百帝剪髮」再爆龐式騙局！　債主控負責人違法吸金上億

到好友家烤肉過夜　噁男拉乾女兒小手DIY...賠60萬想緩刑夢碎

黃健瑋被爆拐人妻同居！下跪3百萬求和解　L男：他事後找黑道喬

台灣男子卡巴迪亞運路波折　國手撐下去全靠「熱情」

才說完沒倒閉　百帝美髮最後2間店也掛上「員工旅遊」

翻轉貧窮負二代　台東縣輔導中低收入戶二代公部門職場體驗

貓奴成「饋咖工具人」意外曝光肥嫩鮪魚肚　粉絲笑：好想揉一下

柯文哲外交風波不斷　趙怡翔列失言紀錄：不會是最後一次

年薪120萬男戀愛「不AA」霸氣付錢　女友卻怨：沒買精品不夠大方

北檢召開總統既立委選前策略會議　重點打擊選舉賭盤

新北幼兒園餵藥案不起訴！王薇君代家長發「4點聲明」：會提再議

熱炒店為何計較白飯？　陳嘉行曝「業者無奈視角」：開店最怕這種

加速亞洲郵輪產業復甦　基隆港獲亞洲郵輪領袖聯盟頒特別成就獎

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

社會熱門新聞

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

即／黃子佼列被告　民眾看不下去提告

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

獨／內湖500萬強盜案　藏鏡人竟是墜樓亡嘻哈主唱

黃健瑋又被爆料！拐人妻同居「3百萬求和解」

即／娃娃車碰撞計程車翻覆！12幼童+1老師受傷送醫

5兄妹爭亡父遺產　最後竟「誰也領不到」

即／小隊長墜樓亡　保二總隊：近日才升職

即／板橋幼兒園餵藥案今偵結！　全案不起訴

真·公子哥陳致中！　入獄靠1物「套房搞政治」

即／國道開一半停路肩…乘客無呼吸心跳！他跪地CPR

獄友踢爆「陳致中特權坐牢」　可能提早申請外役監

助選團隊幫賄選　彰化縣議員黃俊源當選無效

更多熱門

相關新聞

MeToo一個月來教我們的事　「性騷擾防治三法」民間版草案公佈

MeToo一個月來教我們的事　「性騷擾防治三法」民間版草案公佈

5月底來，「#MeToo」浪潮襲捲各界，行政院預計本週將提性平三法修法草案。不過，11日多個民間團體共同召開記者會提出「性騷擾防治三法修正草案民間版」，指出「性騷擾防治法」不應排除職場及校園性騷擾的行為人、加重雇主未盡性騷擾防治責任的罰鍰；並呼籲政府提出國家性別暴力防治行動計畫、要求總統府設立性別暴力防治辦公室、提出國家性別暴力防治計畫及將軍事校院、警校及矯正學校納入「性別平等教育法」範圍。

鬼父性侵女兒害懷孕墮胎　重判15年半

鬼父性侵女兒害懷孕墮胎　重判15年半

摸幼女胸部下體　狼父狡辯是疼愛

摸幼女胸部下體　狼父狡辯是疼愛

吃完飯忘拿手機！教練「性侵男童」被揭露

吃完飯忘拿手機！教練「性侵男童」被揭露

男大生夜店撿屍　更一審獲緩刑

男大生夜店撿屍　更一審獲緩刑

關鍵字：

演員黃健瑋性侵婚外情

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

NONO受害女輕生！獲救「腦袋還有血塊」未脫險

「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！

Toyz人妻新歡首發聲！台俄混血「核彈級半球照」超震撼

直擊Toyz吃火辣人妻！起底「新歡是13萬小模」

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

熱炒店「7/16起無限期暫停營業」

北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網轟飯桶系：搞到員工失業

李坤城對林靖恩心碎「酗酒才罹大腸癌」！兒揭內幕

LINE打電話「常常沒聲音」　苦主吼+1：喂半天

長科董座黃嘉能遭羈押禁見　早盤股價被摜至跌停

即／黃子佼列被告　民眾看不下去提告

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面