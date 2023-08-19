AV女優考上台大　魏喬安曝「喜歡被慾望」揭下海5原因：有成就感

▲魏喬安分享為何投身AV產業。（圖／翻攝自魏喬安IG）



記者施怡妏／綜合報導

112學年度大學分發入學前天（15日）放榜，AV女優魏喬安也PO出她錄取「台大人類學系」通知，引發網友正反兩極評價，大家都很好奇，她為何會投身AV產業，魏喬安透露自己喜歡「被慾望」，會讓她獲得自信，也會從中得到成就感，認為AV女優就像一般演員，只是表演型態不同而已。

魏喬安的IG帳號被檢舉下掉了，於是在新IG上發文，分享「關於我為何要成為AV女優」的心路歷程，其中一點是工作環境，AV產業提供表演的機會，工時少且彈性，片酬高、演員固定健檢，第二點則是個人情感，「我喜歡被慾望」。

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魏喬安坦言，「在AV產業中，產製慾望的並非只是肉體的暴露」，還包括片中產製特定的想像、展演慾望以及性魅力，片後個人形象的形塑等等，「當我因為我的魅力而被慾望，我會感受到自身魅力的力量並獲得自信」。

魏喬安表示，身為一名演員，會因為演技精湛感染觀眾而獲得成就感，「我作為AV女優，若能因為演技而使觀眾產生慾望，也會獲得成就感」，她認為被慾望不是被動的狀態，「而是我主動爭取（或是說誘惑）而使對方產生慾望，也就是說『我製造了他的慾望』，或是說『我使他產生慾望』」。

魏喬安進一步解釋，「並非我是商品而對方是消費者的關係，我不是完成他幻想的工具，是我創造了他的幻想」，AV女優就像一般演員，對觀眾的情感具有強大的影響力，只是表演的類型不同，影響心理的層面不同而已。

▲▼魏喬安有一套自己的見解。（圖／翻攝自魏喬安IG）

