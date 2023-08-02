兒童劇團演員轉行工程師　「產業新尖兵」薪資成長近兩倍

▲曾是兒童劇團演員的29歲孫靜薰，透過勞動部「產業新尖兵計畫」成功轉行當資安工程師，如今薪水比在劇團時多出近2倍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

曾是兒童劇團演員的29歲孫靜薰，透過勞動部「產業新尖兵計畫」成功轉行當資安工程師，如今薪水比在劇團時多出近2倍，讓她開心直喊「做了正確選擇」，她也以自身經歷鼓勵年輕人多運用政府資源學技能，讓自己成為業界搶手人才。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，產業新尖兵計畫課程以政府重點推動的數位資訊、綠能科技、工業機械、電子電機與國際行銷企劃五大領域為主，要幫助15-29歲本國籍待業青年累積專業技能，引導進入時下最具發展前景的新興產業。

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劉邦棟還說，該計畫訓練課程政府補助最高10萬元，同時為提高青年參訓及就業意願，參訓學員需先繳交1萬元訓練費，如在訓後90天內成功就業，就可申請補助原繳交的1萬元；另外，勞動部還加碼提供每月8000元的學習獎勵金，最長可領1年，歡迎青年朋友踴躍參訓學技術，進入時下最夯的產業當尖兵。

曾是小朋友的開心果、擔任兒童劇團演員的孫靜薰，因劇團收入不穩定而萌生轉職念頭，後來改當豪宅秘書又因疫情而離職，於是開始認真思索人生方向，在疫情期間看見數位轉型工作浪潮，加上學生時期數理與邏輯能力還不錯，決定轉行當工程師，偶然機會看到雲嘉南分署開辦產業新尖兵「全端工程師就業養成班」課程，就毅然投入，從基礎網站規劃、網頁設計與建置虛擬資料庫學起，歷經500多個小時訓練，讓她順利進入國內知名數位看板商前線媒體擔任資安工程師，現已穩定就業1年。

「我想成為更好的自己」，孫靜薰說，產業新尖兵課程不僅學費補助，還有學習獎勵金可領，能讓沒有經濟基礎的年輕人在短期提升職能，且課程符合產業趨勢，讓她從一個程式小白，到結訓時已可獨當一面，不僅順利找到理想工作，也讓她薪水比過往成長近2倍，孫靜薰更鼓勵年輕朋友，做任何事情都要靠累積，尤其是技術，相信只要有心學，就有機會讓自己成長。



最後，劉邦棟提醒，因應畢業季，勞動部投資青年就業方案第二期，整合政府多個部會資源，提供青年朋友多元化的就業服務，除上述產業新尖兵課程外，還有「初次尋職青年穩定就業計畫」，發給尋職津貼及就業獎勵金合計最高4萬5000元、鼓勵跨域就職的「青年跨域津貼」與協助青年釐清職涯方向的「青年職得好評計畫」等都是希望讓年輕人盡速接軌職場的方案，歡迎利用，詳情可就近向就業中心洽詢。